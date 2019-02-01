В Кыштым приехали 200 российский и иностранных учёных

Автор: КР от Сегодня, 12:45 Категория: Общество

В санатории «Дальняя Дача» проходит XIII Международный уральский семинар «Радиационная физика металлов и сплавов». В нём принимают участие около 200 учёных из России, США, Германии, Франции, Китая, Азербайджана и Казахстана.

Теоретики, экспериментаторы и материаловеды обсуждают актуальные вопросы радиационной физики. У них есть возможность рассказать о своих новых идеях и найти партнёров для проведения дальнейших исследований.

Такая встреча проводится раз в два года. По словам главного научного сотрудника института физики металлов Уральского отделения Российской академии наук Виктора Сагарадзе, основная часть тематики семинара остаётся неизменной, так как многие задачи до сих пор не решены.

Однако добавились и новые темы, в том числе по исследованию материалов для создания жидкосолевого ядерного реактора, генерации нового ядерного топлива и материалов для реакторов применительно к ядерному топливному циклу.

Учёные пробудут в Кыштыме до 2 марта. Общение происходит на двух языках – русском, с синхронным переводом, и английском, с последовательным переводом.