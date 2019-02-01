У жителя Кыштыма украли больше двухсот тысяч рублей

Автор: КР от Вчера, 16:55 Категория: Общество

В дежурную часть полиции от жительницы нашего города поступило заявление о пропаже крупной суммы денег.

Как сообщила сайту «КР» исполняющая обязанности пресс-секретаря кыштымской полиции Дарья Семенюк, у женщины, проживающей на улице Дёмина, из дома пропало 212 000 рублей.

Выяснилось, что до этого к ней приходила незнакомка, представившаяся работницей управляющей компании. Изначально она попросила открыть ей дверь в подъезд, но после того, как увидела, что женщина тоже вошла следом за ней, напросилась в её квартиру для проверки газового оборудования.

Так называемая «проверяющая» в какой-то момент осталась на кухне одна. Она умудрилась наткнуться на ящик, где и хранились деньги.

Пропажу денег пострадавшая обнаружила только через неделю.

Сотрудники полиции обращаются ко всем: перед тем, как пускать в квартиру посторонних людей, нужно обязательно спрашивать у них документы и внимательно читать, что в них написано.