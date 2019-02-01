В Кыштыме в праздник полицейские изымали алкоголь

Автор: КР от Вчера, 13:51 Категория: Общество

В прошедшие выходные в Кыштыме была проведена оперативно-профилактическая операция «Район».

В ней были задействованы сотрудники полиции, представители частных охранных предприятий, народных дружин, судебные приставы, работники Кыштымского лесничества и отдела помощи семьи и детям.

– В ходе рейда удалось задержать местную жительницу, у которой обнаружили наркотическое вещество «соль» массой 0,115 грамма, – сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – После этого арестовали 42-летнего мужчину, который продал этот наркотик женщине. Возбуждено уголовное дело.

Кроме того, составлены административные протоколы на двух граждан Таджикистана. Они нарушили правила въезда в Российскую Федерацию и пребывания в стране. Теперь им грозит штраф от двух до пяти тысяч рублей и выдворение за пределы РФ.

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции выявили факт реализации алкогольной продукции без лицензионно-разрешительных документов. В магазине на улице Республики покупателю удалось приобрести четыре шкалика «Стопсептик» объёмом 99 миллилитров.

В результате было изъято 48 бутылок водки, 18 бутылок коньяка, 452 бутылька «Стопсептик». Всего – более 77 литров спиртосодержащей продукции на общую сумму 39 тысяч 220 рублей.