В Кыштыме родителей оштрафовали за неправильную перевозку детей

Автор: КР от Сегодня, 13:58 Категория: Общество

Сегодня, 21 февраля, в районе школы № 10 госавтоинспекторы провели рейд по выявлению нарушений при перевозке детей в автомобилях.

– Из всех проверенных машин две совсем не были оборудованы удерживающими устройствами для перевозки детей, – сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий. – На родителей были составлены протоколы и выписаны штрафы в размере трёх тысяч рублей.

Сегодняшним утром также работники ГИБДД проверяли также учеников, идущих в первую, вторую, третью, четвертую и десятую школы на наличие у них светоотражающих элементов на одежде. Самыми дисциплинированными оказались ученики школы № 2. Здесь из всех проверенных без фликеров оказались только четыре ребёнка.