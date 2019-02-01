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В Кыштыме родителей оштрафовали за неправильную перевозку детей

Автор: КР от Сегодня, 13:58 Категория: Общество

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Сегодня, 21 февраля, в районе школы № 10 госавтоинспекторы провели  рейд по выявлению нарушений при перевозке детей в автомобилях.

 

– Из всех проверенных машин две совсем не были оборудованы удерживающими устройствами для перевозки детей, –  сообщила сайту «КР»  инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий. – На родителей были составлены протоколы и выписаны штрафы в размере трёх тысяч рублей.

 

Сегодняшним утром также работники ГИБДД проверяли также учеников, идущих в первую, вторую, третью, четвертую и десятую школы на наличие у них светоотражающих элементов на одежде. Самыми дисциплинированными оказались ученики школы № 2. Здесь из всех проверенных без фликеров оказались только четыре ребёнка.


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