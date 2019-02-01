Жители Кыштыма, не выезжая из города, смогут обратиться в областную прокуратуру

Автор: КР от Сегодня, 10:57 Категория: Общество

Онлайн-приём кыштымцев через систему Skype пройдёт 27 февраля в центральной городской библиотеке имени Б. Е. Швейкина.

Жителей нашего города с 11 до 12:30 часов выслушает начальник отдела по рассмотрению обращений и приёму граждан прокуратуры Челябинской области Ольга Чубук.

– Вопросы могут быть самые разные, – сказала сайту «КР» заведующая центром социально значимой информации библиотеки Лариса Горбунова. – Можно обратиться с жалобой на нарушения в сфере жилищно-коммунального хозяйства, социального обеспечения, трудового права.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Если заявитель ранее обращался в прокуратуру, государственные органы или в структуру местного самоуправления, копии полученных ранее ответов ему необходимо взять с собой.

Записаться на встречу с представителем областной прокуратуры нужно до 25 февраля по телефонам: 4-12-14, 8-951-794-31-42 или в городской библиотеке на улице Республики, 2.