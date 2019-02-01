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Жители Кыштыма смогут сообщить о коррупции и экономических преступлениях представителю Главка МВД

Автор: КР от Вчера, 11:41 Категория: Общество

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В нашем городе личный приём граждан проведёт начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД по Челябинской области, полковник полиции Анатолий Сабодаш.

 

Обратиться к нему с жалобами и заявлениями можно будет 1 марта с 14 до 16 часов в отделе полиции Кыштыма по адресу: улица Красной Звезды, 97. Кабинет 310.

 

На приём нужно предварительно записаться по телефону 4-46-57.


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