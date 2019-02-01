В Кыштым приедет Стас Костюшкин

Автор: КР от Вчера, 17:53 Категория: Общество

С профессиональным праздником металлургов Кыштымского медеэлектролитного завода, 20 июля поздравит бывший солист группы «Чай вдвоём» Стас Костюшкин. Такой подарок завод сделает не только своим работникам, но и всем горожанам нашего города.

Стас Костюшкин родился 20 августа 1971 года в Одессе. Образование получил в Ленинградском музыкальном училище имени Римского-Корсакова по классу фортепиано, затем учился в Амстердамской консерватории. А с 1994 по 2012 год был солистом группы «Чай вдвоём».

Сейчас, помимо концертной деятельности ведёт программу «Очень караочен» на канале МУЗ-ТВ.

– Из всех выступающих на юбилее нашего города Костюшкин запомнился больше других, – сказала сайту «КР» жительница города Троицка Анна Бобылева. – Это были танцы во время выступления с акробатическими элементами, уместные шутки и хорошее исполнение песен.