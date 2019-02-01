В Кыштыме в арт-клубе не соблюдают требования пожарной безопасности Автор: КР от Вчера, 15:41 Категория: Общество 0 По требованию прокуратуры города проведена проверка в арт-клубе «Жар-птица» на улице Механическая, 1. В проверке были задействованы специалисты Госпожнадзора и испытательной пожарной лаборатории Главного управления МЧС России по Челябинской области. – Выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности, – сообщил сайту «КР» начальник отдела надзорной деятельности № 16 Михаил Сумин. – Теперь прокурор города примет решение, какие меры будут приняты в отношении владельца заведения. Привлекут его к административной ответственности, выпишут предостережение или материалы дела будут направлены в суд. Как только решение будет принято, мы о нём сообщим. Поводом для внеплановой проверки послужило сообщение посетительницы арт-клуба Натальи Ахметовой в группе «Мы из Кыштыма» ВКонтакте, где она написала, что во время проведения вечера в «Жар-птице» непроизвольно выключалось электричество, а в помещении появился дым. На обращение отреагировали в администрации Кыштымского округа, направив письмо в Государственный пожарный надзор. Но кроме арт-клуба, по требованию прокуратуры Кыштыма был проверен ещё и торговый комплекс «Фаэтон» на улице Карла Либкнехта, 178, где 30 января произошло сильное задымление. Оказалось, что и там нарушены правила пожарной безопасности. Сейчас решается вопрос об ответственности владельцев в соответствии с действующим законодательством. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить Цитата Аккузативус Вчера, 17:26 Группа: Гости Регистрация: -- Статус: 0 комментариев 0 публикаций А что там от слова "Art"? Будем надеяться, что не куртуазная содомия ... 0