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В Кыштыме в арт-клубе не соблюдают требования пожарной безопасности

Автор: КР от Вчера, 15:41 Категория: Общество

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По требованию прокуратуры города проведена проверка в арт-клубе «Жар-птица» на улице Механическая, 1.

 

В проверке были задействованы специалисты Госпожнадзора и испытательной пожарной лаборатории Главного управления МЧС России по Челябинской области.

 

– Выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности, – сообщил сайту «КР» начальник отдела надзорной деятельности № 16 Михаил Сумин. – Теперь прокурор города примет решение, какие меры будут приняты в отношении владельца заведения. Привлекут его к административной ответственности, выпишут предостережение или материалы дела будут направлены в суд. Как только решение будет принято, мы о нём сообщим.

 

 

 

 

Поводом для внеплановой проверки послужило сообщение посетительницы арт-клуба Натальи Ахметовой в группе «Мы из Кыштыма» ВКонтакте, где она написала, что во время проведения вечера в «Жар-птице» непроизвольно выключалось электричество, а в помещении появился дым.

 

На обращение отреагировали в администрации Кыштымского округа, направив письмо в Государственный пожарный надзор.

 

Но кроме арт-клуба, по требованию прокуратуры Кыштыма был проверен ещё и торговый комплекс «Фаэтон» на улице Карла Либкнехта, 178, где 30 января произошло сильное задымление. Оказалось, что и там нарушены правила пожарной безопасности. Сейчас решается вопрос об ответственности владельцев в соответствии с действующим законодательством.

 


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  • Аккузативус

  • Вчера, 17:26
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А что там от слова "Art"? Будем надеяться, что не куртуазная содомия ...
 
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