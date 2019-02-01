В Кыштыме в арт-клубе не соблюдают требования пожарной безопасности

Автор: КР от Вчера, 15:41 Категория: Общество

По требованию прокуратуры города проведена проверка в арт-клубе «Жар-птица» на улице Механическая, 1.

В проверке были задействованы специалисты Госпожнадзора и испытательной пожарной лаборатории Главного управления МЧС России по Челябинской области.

– Выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности, – сообщил сайту «КР» начальник отдела надзорной деятельности № 16 Михаил Сумин. – Теперь прокурор города примет решение, какие меры будут приняты в отношении владельца заведения. Привлекут его к административной ответственности, выпишут предостережение или материалы дела будут направлены в суд. Как только решение будет принято, мы о нём сообщим.

Поводом для внеплановой проверки послужило сообщение посетительницы арт-клуба Натальи Ахметовой в группе «Мы из Кыштыма» ВКонтакте, где она написала, что во время проведения вечера в «Жар-птице» непроизвольно выключалось электричество, а в помещении появился дым.

На обращение отреагировали в администрации Кыштымского округа, направив письмо в Государственный пожарный надзор.

Но кроме арт-клуба, по требованию прокуратуры Кыштыма был проверен ещё и торговый комплекс «Фаэтон» на улице Карла Либкнехта, 178, где 30 января произошло сильное задымление. Оказалось, что и там нарушены правила пожарной безопасности. Сейчас решается вопрос об ответственности владельцев в соответствии с действующим законодательством.