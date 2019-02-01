В Кыштыме покупательница через суд добилась возврата денег, но в пять раз больше изначальной суммы Автор: КР от Сегодня, 13:51 Категория: Общество 0 Мировой судья судебного участка № 3 рассмотрел гражданское дело о защите потребительских прав. Из судебного решения следует, что жительнице Кыштыма удалось взыскать немалую сумму денег с ООО «Довыденко и КО» за нарушение условий договора при изготовлении надгробного памятника, который она заказала в этой фирме ещё в июле прошлого года. В пользу истца взыскано 15 тысяч рублей, оплаченных ею за работу. Кроме того, теперь изготовитель обязан выплатить 30 тысяч рублей за неустойку, штраф за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя в размере 23 тысяч рублей, оплату юридических услуг – восемь тысяч и компенсацию морального вреда – одну тысячу рублей. В итоге за несоблюдение условий договора по изготовлению надгробного памятника, ООО «Довыденко и КО» придётся раскошелиться на 77 тысяч рублей. И это вместо 15 тысяч, которые покупательница не смогла получить от фирмы сразу. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить