В Кыштыме покупательница через суд добилась возврата денег, но в пять раз больше изначальной суммы

Автор: КР от Сегодня, 13:51 Категория: Общество

Мировой судья судебного участка № 3 рассмотрел гражданское дело о защите потребительских прав.

Из судебного решения следует, что жительнице Кыштыма удалось взыскать немалую сумму денег с ООО «Довыденко и КО» за нарушение условий договора при изготовлении надгробного памятника, который она заказала в этой фирме ещё в июле прошлого года.

В пользу истца взыскано 15 тысяч рублей, оплаченных ею за работу. Кроме того, теперь изготовитель обязан выплатить 30 тысяч рублей за неустойку, штраф за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя в размере 23 тысяч рублей, оплату юридических услуг – восемь тысяч и компенсацию морального вреда – одну тысячу рублей.

В итоге за несоблюдение условий договора по изготовлению надгробного памятника, ООО «Довыденко и КО» придётся раскошелиться на 77 тысяч рублей. И это вместо 15 тысяч, которые покупательница не смогла получить от фирмы сразу.