Жители Кыштыма активно вносят предложения по реконструкции центра города Автор: КР от Сегодня, 13:41 Категория: Общество 0 В начале февраля в нашем городе сразу в нескольких местах был организован приём предложений по благоустройству общественных территорий и формированию комфортной среды. Кыштымцы обозначили интересные идеи, которые могут войти в большой проект «Прошлое – в настоящем». Речь идёт о реконструкции исторической части города. Для части озеленения предлагается убрать старые деревья, заменив их липами и елями. Некоторые ратуют за установку ажурных стоек для размещения вазонов с цветами. Подключились и общественные организации. От совета ветеранов поступили предложения по установке скамеек с декоративными элементами, изготовленными из каслинского художественного литья. А члены Общественной палаты округа считают, что нужно обратить внимание на тротуары по всей пешеходной части исторического центра и продолжить замену ограждений на мостовых сооружениях. Все предложенные идеи сегодня рассмотрит Общественный совет. Наиболее интересные войдут в проект «Прошлое – в настоящем», с которым наш город этой весной примет участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов формирования комфортной городской среды. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить