Жители Кыштыма активно вносят предложения по реконструкции центра города

Автор: КР от Сегодня, 13:41 Категория: Общество

В начале февраля в нашем городе сразу в нескольких местах был организован приём предложений по благоустройству общественных территорий и формированию комфортной среды. Кыштымцы обозначили интересные идеи, которые могут войти в большой проект «Прошлое – в настоящем». Речь идёт о реконструкции исторической части города.

Для части озеленения предлагается убрать старые деревья, заменив их липами и елями. Некоторые ратуют за установку ажурных стоек для размещения вазонов с цветами.

Подключились и общественные организации. От совета ветеранов поступили предложения по установке скамеек с декоративными элементами, изготовленными из каслинского художественного литья. А члены Общественной палаты округа считают, что нужно обратить внимание на тротуары по всей пешеходной части исторического центра и продолжить замену ограждений на мостовых сооружениях.

Все предложенные идеи сегодня рассмотрит Общественный совет. Наиболее интересные войдут в проект «Прошлое – в настоящем», с которым наш город этой весной примет участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов формирования комфортной городской среды.