Молодёжь Кыштыма приглашают принять участие в фотокроссе Автор: КР от Сегодня, 12:54 Категория: Общество 0 Территориальная молодёжная избирательная комиссия нашего города завтра, 16 февраля, проведет фотокросс. Это соревнование не требует никакой спортивной подготовки. Единственное условие для участия – наличие смартфона с камерой. – Проводим его впервые, по сути это пока эксперимент, – сказала сайту «КР» председатель молодёжной избирательной комиссии города Кыштыма Мария Собченко. – Стараемся реализовывать больше нестандартных мероприятий, чтобы активизировать молодёжь. За несколько часов команды должны сделать фотографии на заданные темы, которые будут выложены в социальной сети. К примеру, изобразить вещь, чувство, ситуацию, процесс или сюжет. Все работы оценит жюри по пятибалльной шкале. Основные критерии – творческий подход, точность передачи замысла и современный взгляд на вещи. Подведения итогов состоится в актовом зале кыштымского филиала Южно-Уральского государственного колледжа в 15 часов. Победителей наградят призами. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить