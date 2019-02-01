Молодёжь Кыштыма приглашают принять участие в фотокроссе

Автор: КР от Сегодня, 12:54 Категория: Общество

Территориальная молодёжная избирательная комиссия нашего города завтра, 16 февраля, проведет фотокросс. Это соревнование не требует никакой спортивной подготовки. Единственное условие для участия – наличие смартфона с камерой.

– Проводим его впервые, по сути это пока эксперимент, – сказала сайту «КР» председатель молодёжной избирательной комиссии города Кыштыма Мария Собченко. – Стараемся реализовывать больше нестандартных мероприятий, чтобы активизировать молодёжь.

За несколько часов команды должны сделать фотографии на заданные темы, которые будут выложены в социальной сети. К примеру, изобразить вещь, чувство, ситуацию, процесс или сюжет. Все работы оценит жюри по пятибалльной шкале. Основные критерии – творческий подход, точность передачи замысла и современный взгляд на вещи.

Подведения итогов состоится в актовом зале кыштымского филиала Южно-Уральского государственного колледжа в 15 часов. Победителей наградят призами.