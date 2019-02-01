Зелёный змий нашептал жительнице Кыштыма вызвать полицию на поиски паспорта Автор: КР от Сегодня, 17:34 Категория: Общество 0 Позвонив в полицию, женщина пояснила дежурному, что её кто-то ударил, забрал паспорт и скрылся, прихватив ещё и сотовый телефон. Прибывшие по указанному адресу полицейские обнаружили паспорт в коридоре. К тому моменту, изрядно подвыпившая женщина нашла и пропавший телефон. Теперь за ложный вызов полиции ей по решению суда предстоит заплатить штраф в одну тысячу рублей. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить