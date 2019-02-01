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Зелёный змий нашептал жительнице Кыштыма вызвать полицию на поиски паспорта

Автор: КР от Сегодня, 17:34 Категория: Общество

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Позвонив в полицию, женщина пояснила дежурному, что её кто-то ударил, забрал паспорт и скрылся, прихватив ещё и сотовый телефон.   

 

Прибывшие по указанному адресу полицейские обнаружили паспорт в коридоре. К тому моменту, изрядно подвыпившая женщина нашла и пропавший телефон.

 

Теперь за ложный вызов полиции ей по решению суда предстоит заплатить штраф в одну тысячу рублей.

 


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