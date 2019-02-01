Жительницу Кыштыма наказали штрафом за кражу телефона Автор: КР от Сегодня, 16:04 Категория: Общество 0 В одном из питейных заведений Кыштыма мужчина положил в карман своей куртки телефон марки «Honor 8С» и отложил её в сторону. Это заметила одна из посетительниц. Воспользовавшись моментом, когда мужчина оставил куртку без присмотра, она вытащила телефон и скрылась. Полицейские в ходе предварительного следствия установили личность похитительницы – ею оказалась Дарья Осипова. Свою вину она полностью признала, вернула телефон владельцу и извинилась. С учётом этого, старший следователь полиции ходатайствовал в суде о прекращении уголовного дела и назначении судебного штрафа. Адвокат подсудимой попросил суд применить его минимальный размер. Теперь гражданке Осиповой в 60-дневный срок необходимо заплатить назначенный судом штраф в размере пяти тысяч рублей. В противном случае, к ней применят более строгие наказания Приговор вступил в законную силу. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить