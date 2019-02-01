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Жительницу Кыштыма наказали штрафом за кражу телефона

Автор: КР от Сегодня, 16:04 Категория: Общество

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В одном из питейных заведений Кыштыма мужчина положил в карман своей куртки телефон марки «Honor 8С» и отложил её в сторону.

 

Это заметила одна из посетительниц. Воспользовавшись моментом, когда мужчина оставил куртку без присмотра, она вытащила телефон и скрылась.

 

Полицейские в ходе предварительного следствия установили личность похитительницы – ею оказалась Дарья Осипова. Свою вину она полностью признала, вернула телефон владельцу и  извинилась.

 

С учётом этого, старший следователь полиции ходатайствовал в суде о прекращении уголовного дела и назначении судебного штрафа. Адвокат подсудимой попросил суд применить его минимальный размер.

 

Теперь гражданке Осиповой в 60-дневный срок необходимо заплатить назначенный судом штраф в размере пяти тысяч рублей. В противном случае, к ней применят более строгие наказания

 

Приговор вступил в законную силу.


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