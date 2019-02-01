В Кыштыме продажей наркотиков занимался военнослужащий из Озёрска

Автор: КР от Сегодня, 09:55 Категория: Общество

Как сообщает военный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации по Челябинскому гарнизону, сержант войсковой части 3445 города Озёрска Сергей Бродягин организовал продажу наркотиков через интернет в городе Кыштыме.

Челябинский гарнизонный военный суд уже начал рассмотрение дела. Он обвиняется по двум статьям – «незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в значительном размере» и «покушение на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в крупном размере».

В ходе следствия удалось установить, что Бродягин вместе со своим гражданским подельником Александром Плаксиным продавал наркотики посредством, так называемых закладок. Опергруппа застала сержанта с поличным. При нём нашли наркотическое вещество весом 1,6 грамма. После задержания Сергея Бродягина уволили со службы.

Поскольку Александр Плаксин признал свою вину, его дело было рассмотрено в особом порядке. Наркоторговцу дали семь с половиной лет колонии строгого режима.