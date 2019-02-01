В Кыштыме продажей наркотиков занимался военнослужащий из Озёрска Автор: КР от Сегодня, 09:55 Категория: Общество 0 Как сообщает военный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации по Челябинскому гарнизону, сержант войсковой части 3445 города Озёрска Сергей Бродягин организовал продажу наркотиков через интернет в городе Кыштыме. Челябинский гарнизонный военный суд уже начал рассмотрение дела. Он обвиняется по двум статьям – «незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в значительном размере» и «покушение на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в крупном размере». В ходе следствия удалось установить, что Бродягин вместе со своим гражданским подельником Александром Плаксиным продавал наркотики посредством, так называемых закладок. Опергруппа застала сержанта с поличным. При нём нашли наркотическое вещество весом 1,6 грамма. После задержания Сергея Бродягина уволили со службы. Поскольку Александр Плаксин признал свою вину, его дело было рассмотрено в особом порядке. Наркоторговцу дали семь с половиной лет колонии строгого режима. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить