В Кыштыме ограбили частный дом Автор: КР от Сегодня, 12:13 Категория: Общество 0 Грабители наведались в дом на улице Республики в дневное время. Чтобы попасть внутрь, они взломали навесной замок и украли телевизор, газовый баллон, швейную машинку и микроволновую печь. – На месте происшествия обнаружены следы, которые были направлены на дактилоскопическую экспертизу, – сказала сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – По результатам исследования будут установлены личности похитителей. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ – «Кража с незаконным проникновением в жилище». Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить