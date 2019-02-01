В Кыштыме ограбили частный дом

Автор: КР от Сегодня, 12:13 Категория: Общество

Грабители наведались в дом на улице Республики в дневное время. Чтобы попасть внутрь, они взломали навесной замок и украли телевизор, газовый баллон, швейную машинку и микроволновую печь.

– На месте происшествия обнаружены следы, которые были направлены на дактилоскопическую экспертизу, – сказала сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – По результатам исследования будут установлены личности похитителей.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ – «Кража с незаконным проникновением в жилище».