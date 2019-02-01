В Кыштыме за долги лишился автомобиля директор коммунального предприятия закрытого города

Автор: КР от Сегодня, 10:38 Категория: Общество

Мужчина приехал в кыштымский офис Федеральной службы судебных приставов на личном автотранспорте для выяснения обстоятельств. Судоисполнители, пробив по базе и убедившись в том, что автомобиль принадлежит должнику, тут же провели арестные мероприятия. В результате от приставов он возвращался на своих двоих. Машина была помещена на штрафстоянку.

Должник, являясь директором одного из коммунальных предприятий в закрытом городе, имел недвижимость и в нашем городе. Судебные приставы предъявили ему документы о взыскании более одного миллиона рублей.

Задолженность у жителя города Озёрска образовалась за причинённый ущерб лесному хозяйству. Ко всему прочему, и в родном городе у него имеется многомиллионный долг.