В Кыштыме за долги лишился автомобиля директор коммунального предприятия закрытого города Автор: КР от Сегодня, 10:38 Категория: Общество 0 Мужчина приехал в кыштымский офис Федеральной службы судебных приставов на личном автотранспорте для выяснения обстоятельств. Судоисполнители, пробив по базе и убедившись в том, что автомобиль принадлежит должнику, тут же провели арестные мероприятия. В результате от приставов он возвращался на своих двоих. Машина была помещена на штрафстоянку. Должник, являясь директором одного из коммунальных предприятий в закрытом городе, имел недвижимость и в нашем городе. Судебные приставы предъявили ему документы о взыскании более одного миллиона рублей. Задолженность у жителя города Озёрска образовалась за причинённый ущерб лесному хозяйству. Ко всему прочему, и в родном городе у него имеется многомиллионный долг. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить