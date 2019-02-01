Жителей Кыштыма предупреждают о том, что шутки о терроризме могут обойтись им очень дорого

Автор: КР от Сегодня, 13:01 Категория: Общество

Сотрудники кыштымской полиции приняли участие в региональной пресс-конференции, по теме заведомо ложных сообщений об акте терроризма.

Исполняющий обязанности заместителя начальника Главного следственного управления регионального Главка МВД Александр Каменев сообщил, что в прошлом году было возбуждено 24 таких уголовных дела, а в январе 2019 года уже шесть жителей области заключены под стражу за ложные сообщения о терроризме.

Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова, в нашем городе год прошёл без подобных звонков. А вот в 2016 и 2017 годах находились шутники, которые сообщали о заложенных бомбах в общественных местах.

Каждый из них понёс наказание по статье 207 Уголовного кодекса – «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Жителям Кыштыма напоминают, что за ложные звонки о планируемом взрыве или поджоге в больницах, школах, детских садах, транспорте и других общественных местах предусмотрено наказание до 700 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до десяти лет.

Кроме того, родители несут ответственность за своих детей, которые решили позабавиться таким образом. Им тоже придётся заплатить штрафы, а дети будут поставлены на учёт в отдел по делам несовершеннолетних.