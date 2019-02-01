В Кыштыме после крупного пожара предпринимателю запретили продавать имущество

Автор: КР от Сегодня, 12:48 Категория: Общество

Фотография из группы МЧС Аргаяш, Кыштым, Карабаш в социальной сети "ВКонтакте"

Как уже сообщалось на сайте «КР», 3 января произошёл крупный пожар на улице Гузынина, 2. Были повреждены кровля и перекрытие здания, в котором находились складские помещения фабрики мебели «Багира» и производство одного из предпринимателей. Огнём было уничтожено более 200 квадратных метров. Огнеборцы тушили пламя около восьми часов.

Для установления причины возгорания в Кыштым из Челябинска приехали специалисты испытательной пожарной лаборатории. До их обследования в приоритете была версия замыкания электропроводки.

В одной из публикаций на сайте «КР» владелец фабрики «Багира» обратился к жителям Кыштыма не приобретать имущество пострадавшего предпринимателя, поскольку будет подавать на него в суд.

Так и произошло. Судебные приставы на этой неделе наложили обеспечительные меры на имущество последнего в размере двух миллионов 800 тысяч рублей.

Таким образом, до выяснения всех обстоятельств пожара предприниматель ничего не сможет с ним сделать.

Как удалось выяснить сайту «КР», причина пожара спустя практически месяц так, и не установлена.