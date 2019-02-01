В Кыштыме после крупного пожара предпринимателю запретили продавать имущество Автор: КР от Сегодня, 12:48 Категория: Общество 0 Фотография из группы МЧС Аргаяш, Кыштым, Карабаш в социальной сети "ВКонтакте" Как уже сообщалось на сайте «КР», 3 января произошёл крупный пожар на улице Гузынина, 2. Были повреждены кровля и перекрытие здания, в котором находились складские помещения фабрики мебели «Багира» и производство одного из предпринимателей. Огнём было уничтожено более 200 квадратных метров. Огнеборцы тушили пламя около восьми часов. Для установления причины возгорания в Кыштым из Челябинска приехали специалисты испытательной пожарной лаборатории. До их обследования в приоритете была версия замыкания электропроводки. В одной из публикаций на сайте «КР» владелец фабрики «Багира» обратился к жителям Кыштыма не приобретать имущество пострадавшего предпринимателя, поскольку будет подавать на него в суд. Так и произошло. Судебные приставы на этой неделе наложили обеспечительные меры на имущество последнего в размере двух миллионов 800 тысяч рублей. Таким образом, до выяснения всех обстоятельств пожара предприниматель ничего не сможет с ним сделать. Как удалось выяснить сайту «КР», причина пожара спустя практически месяц так, и не установлена. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить