В Кыштыме автоледи сама создала все условия кражи из машины денег и документов

Автор: КР от Сегодня, 12:00 Категория: Общество

Вчера днём жительница Кыштыма припарковала «Лада Largus» у торгового центра «Фаэтон». Но не убедилась в том, что поставила машину на сигнализацию.

Женщина ушла в магазин и подзадержалась там, поэтому у воришек было достаточно времени, чтобы воспользоваться ситуацией.

Вернувшись, она села за руль. Но её ничуть не смутило, что автомобиль оказался открыт. И только при подъезде к дому обнаружила, что с заднего сиденья пропала сумка.

– В ней находились документы и 29 тысяч рублей, – сказала сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – После обнаружения пропажи женщина вернулась к магазину и позвонила в полицию.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится розыск похитителей сумки. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Сотрудники полиции просят жителей Кыштыма соблюдать все меры предосторожности. На парковках у торговых центров нужно ставить автомобили в местах обзора видеокамер. Нельзя оставлять в салонах документы и ценные вещи.