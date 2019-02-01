В Кыштыме автоледи сама создала все условия кражи из машины денег и документов Автор: КР от Сегодня, 12:00 Категория: Общество 0 Вчера днём жительница Кыштыма припарковала «Лада Largus» у торгового центра «Фаэтон». Но не убедилась в том, что поставила машину на сигнализацию. Женщина ушла в магазин и подзадержалась там, поэтому у воришек было достаточно времени, чтобы воспользоваться ситуацией. Вернувшись, она села за руль. Но её ничуть не смутило, что автомобиль оказался открыт. И только при подъезде к дому обнаружила, что с заднего сиденья пропала сумка. – В ней находились документы и 29 тысяч рублей, – сказала сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – После обнаружения пропажи женщина вернулась к магазину и позвонила в полицию. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится розыск похитителей сумки. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сотрудники полиции просят жителей Кыштыма соблюдать все меры предосторожности. На парковках у торговых центров нужно ставить автомобили в местах обзора видеокамер. Нельзя оставлять в салонах документы и ценные вещи. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить