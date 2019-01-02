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Жителей Кыштыма обманывают мошенники, выдавая себя за их реальных знакомых

Автор: КР от Сегодня, 17:21 Категория: Общество

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Вчера в дежурную часть полиции обратилась пенсионерка из нашего города. Она получила сообщение в социальной сети «Одноклассники» якобы от своей подруги из Верхнего Уфалея. Та просила одолжить деньги.

 

– Доверчивая женщина написала ей все данные своей банковской карты, – сказала сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – Подруге она позвонила уже после того, как с карты списалось 7000 рублей.

 

Приятельница заверила нашу землячку, что никаких денег у неё не просила. И полицейские это подтвердили – потерпевшей писали с ненастоящей страницы. Мошенники просто разместили фото женщины и назвались её именем.

 

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 Уголовного кодекса РФ. За кражу денег «хакерам» грозит до двух лет лишения свободы.

 

С начала января в кыштымскую полицию обратились трое жителей нашего города. Всем им звонили с незнакомых номеров люди, представлявшиеся их родственниками, сообщали, что попали в беду, а затем выпрашивали у них по 100 тысяч рублей. Надо отдать должное, никто из троих на крючок мошенников не клюнул.


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