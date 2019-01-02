Жителей Кыштыма обманывают мошенники, выдавая себя за их реальных знакомых Автор: КР от Сегодня, 17:21 Категория: Общество 0 Вчера в дежурную часть полиции обратилась пенсионерка из нашего города. Она получила сообщение в социальной сети «Одноклассники» якобы от своей подруги из Верхнего Уфалея. Та просила одолжить деньги. – Доверчивая женщина написала ей все данные своей банковской карты, – сказала сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – Подруге она позвонила уже после того, как с карты списалось 7000 рублей. Приятельница заверила нашу землячку, что никаких денег у неё не просила. И полицейские это подтвердили – потерпевшей писали с ненастоящей страницы. Мошенники просто разместили фото женщины и назвались её именем. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 Уголовного кодекса РФ. За кражу денег «хакерам» грозит до двух лет лишения свободы. С начала января в кыштымскую полицию обратились трое жителей нашего города. Всем им звонили с незнакомых номеров люди, представлявшиеся их родственниками, сообщали, что попали в беду, а затем выпрашивали у них по 100 тысяч рублей. Надо отдать должное, никто из троих на крючок мошенников не клюнул. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить