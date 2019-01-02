В Кыштыме назначен руководитель многофункционального центра Автор: КР от Вчера, 14:25 Категория: Общество 0 На оперативном совещании в администрации Кыштымского городского округа глава Людмила Шеболаева представила нового директора многофункционального центра Евгения Леонидовича Мыларщикова. К своим обязанностям в качестве директора МФЦ Евгений Мыларщиков приступил сразу после прохождения конкурса на замещение вакантной должности. Кроме него, на неё претендовали ещё четыре кандидата. До этого назначения он работал руководителем направления по работе с клиентами в банке Екатеринбурга. А ещё раньше был руководителем группы в кыштымском филиале «Челиндбанка» и руководителем местных офисов банка «Снежинский». Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить