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В Кыштым нагрянули те же самые мошенники-гастролёры

Автор: КР от Вчера, 16:19 Категория: Общество

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Только что в редакцию газеты «Кыштымский рабочий» позвонила жительница дома № 103а на улице Интернационала Нина Гавриловна Кошевенко. Пенсионерка сообщила, что сегодня в её квартиру постучался молодой человек.

 

– Он сказал, что приехал из Троицка и предложил мне установить фильтр для очистки горячей и холодной воды за 36 тысяч рублей, – рассказывает Нина Гавриловна. – Я отказалась – внук уже позаботился об этом.

 

По её мнению, к ней пожаловал никто иной, как мошенник. Дело в том, что прошлой осенью тот же самый молодчик уже обивал порог её квартиры. Он и его подельница предлагали поменять «резинки» на евроокнах. За работу они просили 28 тысяч рублей. Однако бдительная жительница Кыштыма тогда, как и сейчас, выпроводила непрошеных гостей.

 

Предупредите своих родных и близких о возможных визитах гастролирующих проходимцев.

     


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