В Кыштым нагрянули те же самые мошенники-гастролёры Автор: КР от Вчера, 16:19 Категория: Общество 0 Только что в редакцию газеты «Кыштымский рабочий» позвонила жительница дома № 103а на улице Интернационала Нина Гавриловна Кошевенко. Пенсионерка сообщила, что сегодня в её квартиру постучался молодой человек. – Он сказал, что приехал из Троицка и предложил мне установить фильтр для очистки горячей и холодной воды за 36 тысяч рублей, – рассказывает Нина Гавриловна. – Я отказалась – внук уже позаботился об этом. По её мнению, к ней пожаловал никто иной, как мошенник. Дело в том, что прошлой осенью тот же самый молодчик уже обивал порог её квартиры. Он и его подельница предлагали поменять «резинки» на евроокнах. За работу они просили 28 тысяч рублей. Однако бдительная жительница Кыштыма тогда, как и сейчас, выпроводила непрошеных гостей. Предупредите своих родных и близких о возможных визитах гастролирующих проходимцев. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить