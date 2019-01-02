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В Кыштыме иногородний наркоман пытался сбежать от полицейских

Автор: КР от Вчера, 15:16 Категория: Общество

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Это произошло у станции юных туристов «Странник» на улице Садовой, когда инспекторы ГИБДД во время рейда остановили автомобиль «Ока».

 

В машине находились двое жителей Верхнего Уфалея в состоянии наркотического опьянения. Один из них попытался сбежать, но был тут же задержан. При обыске у него обнаружили свёрток с веществом красного цвета, которое отправили на экспертизу.

 

На иногородних гостей составили протоколы по статье 6 Кодекса об административных правонарушениях – «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача».

 

А сегодня стали известны результаты лабораторного исследования.

 

Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова, вещество красного цвета оказалось ничем иным, как наркотиком весом в 4,86 грамма. Это считается крупным размером.

 

В отношении 27-летнего неудавшегося беглеца возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса РФ – за изготовление, приобретение, хранение и перевозку наркотиков.

 

Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

 

 


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