В Кыштыме иногородний наркоман пытался сбежать от полицейских Автор: КР от Вчера, 15:16 Категория: Общество 0 Это произошло у станции юных туристов «Странник» на улице Садовой, когда инспекторы ГИБДД во время рейда остановили автомобиль «Ока». В машине находились двое жителей Верхнего Уфалея в состоянии наркотического опьянения. Один из них попытался сбежать, но был тут же задержан. При обыске у него обнаружили свёрток с веществом красного цвета, которое отправили на экспертизу. На иногородних гостей составили протоколы по статье 6 Кодекса об административных правонарушениях – «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача». А сегодня стали известны результаты лабораторного исследования. Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова, вещество красного цвета оказалось ничем иным, как наркотиком весом в 4,86 грамма. Это считается крупным размером. В отношении 27-летнего неудавшегося беглеца возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса РФ – за изготовление, приобретение, хранение и перевозку наркотиков. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до десяти лет лишения свободы. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить