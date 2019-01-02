В Кыштыме женщина демонтировала памятник с могилы родного дяди Автор: КР от Сегодня, 11:27 Категория: Общество 0 Мировой судья судебного участка № 1 города Кыштыма рассмотрел необычное административное дело – о самоуправстве. Жительница нашего города самовольно сняла с могилы дяди памятник с его фотографией и установила на его месте деревянный крест без фото. Мужчина умер в 2006 году и был погребён на Кержацком кладбище в микрорайоне Нижнего Кыштыма. Его похоронами занималась дочь. Она установила на могиле отца памятник, за который позже получила компенсацию в 8 000 рублей от военкомата. Всех расходов эта сумма не покрыла. Когда женщина в очередной раз приехала на могилу родителя и обнаружила, что кто-то на ней похозяйничал, она тут же заподозрила двоюродную сестру. Исповедуя старообрядческую веру, та не раз говорила, что ставить памятники, да ещё и с фотографиями усопших, строжайше запрещено. А так как её дядя был глубоко верующим человеком, то и он, по мнению самовольщицы, относился к этому отрицательно. Дочь старообрядца обратилась в полицию. Подозреваемая объяснила стражам порядка, что каждую неделю навещает могилу родного дяди и ухаживает за ней. Деревянный крест она установила на собственные деньги. Однако вскоре памятник был водружён на своё место – для этого потерпевшей пришлось нанимать работников. Сын обвиняемой перевёл ей на банковскую карту компенсацию в 3000 рублей, однако сама двоюродная сестра свою вину так и не признала. Суд постановил, что надмогильное сооружение является собственностью дочери похороненного мужчины, а значит, его племянница не имела права демонтировать его. Служитель Фемиды учёл, что подсудимая компенсировала расходы на установку памятника, и назначил ей минимальное наказание в виде предупреждения. В соответствии со статьёй 19.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ за самоуправство могут также оштрафовать на сумму от 100 до 300 рублей. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить