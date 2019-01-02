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В Кыштыме женщина демонтировала памятник с могилы родного дяди

Автор: КР от Сегодня, 11:27 Категория: Общество

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Мировой судья судебного участка № 1 города Кыштыма рассмотрел необычное административное дело – о самоуправстве. Жительница нашего города самовольно сняла с могилы дяди памятник с его фотографией и установила на его месте деревянный крест без фото.

 

Мужчина умер в 2006 году и был погребён на Кержацком кладбище в микрорайоне Нижнего Кыштыма. Его похоронами занималась дочь. Она установила на могиле отца памятник, за который позже получила компенсацию в 8 000 рублей от военкомата. Всех расходов эта сумма не покрыла.

 

Когда женщина в очередной раз приехала на могилу родителя и обнаружила, что кто-то на ней похозяйничал, она тут же заподозрила двоюродную сестру. Исповедуя старообрядческую веру, та не раз говорила, что ставить памятники, да ещё и с фотографиями усопших, строжайше запрещено. А так как её дядя был глубоко верующим человеком, то и он, по мнению самовольщицы, относился к этому отрицательно.

 

Дочь старообрядца обратилась в полицию. Подозреваемая объяснила стражам порядка, что каждую неделю навещает могилу родного дяди и ухаживает за ней. Деревянный крест она установила на собственные деньги.

 

Однако вскоре памятник был водружён на своё место – для этого потерпевшей пришлось нанимать работников. Сын обвиняемой перевёл ей на банковскую карту компенсацию в 3000 рублей, однако сама двоюродная сестра свою вину так и не признала.

 

Суд постановил, что надмогильное сооружение является собственностью дочери похороненного мужчины, а значит, его племянница не имела права демонтировать его. Служитель Фемиды учёл, что подсудимая компенсировала расходы на установку памятника, и назначил ей минимальное наказание в виде предупреждения.

 

В соответствии со статьёй 19.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ за самоуправство могут также оштрафовать на сумму от 100 до 300 рублей.


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