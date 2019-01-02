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В Кыштыме металлурги получили свидетельства газоспасателей

Автор: КР от Сегодня, 10:51 Категория: Общество

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На Кыштымском медеэлектролитном заводе появились помощники профессиональных спасателей. В случае утечки газа, они кратчайшим путём сопроводят бойцов кыштымского отряда поисково-спасательной службы к месту ЧП, а также помогут им ликвидировать аварию и спасти пострадавших.

 

В состав газоспасательной группы предприятия вошли 16 человек – по пять представителей от медеплавильного цеха, от цехов электролиза меди и производства медной катанки, а также главный специалист завода по теплоэнергетике Антон Заикин.

 

 

Металлурги прошли 112-часовой курс обучения на базе кыштымского отряда спасателей. Они освоили не только теорию, но и практику – научились надевать защитные костюмы, оказывать первую помощь и транспортировать пострадавших, вести переговоры по радиосвязи.

 

Теперь заводчанам присвоена квалификация газоспасателя третьего разряда и выданы подтверждающие её свидетельства. Сейчас КМЭЗ закупает дыхательные аппараты и защитные костюмы, которые распределят по цехам.


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