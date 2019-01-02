В Кыштыме металлурги получили свидетельства газоспасателей Автор: КР от Сегодня, 10:51 Категория: Общество 0 На Кыштымском медеэлектролитном заводе появились помощники профессиональных спасателей. В случае утечки газа, они кратчайшим путём сопроводят бойцов кыштымского отряда поисково-спасательной службы к месту ЧП, а также помогут им ликвидировать аварию и спасти пострадавших. В состав газоспасательной группы предприятия вошли 16 человек – по пять представителей от медеплавильного цеха, от цехов электролиза меди и производства медной катанки, а также главный специалист завода по теплоэнергетике Антон Заикин. Металлурги прошли 112-часовой курс обучения на базе кыштымского отряда спасателей. Они освоили не только теорию, но и практику – научились надевать защитные костюмы, оказывать первую помощь и транспортировать пострадавших, вести переговоры по радиосвязи. Теперь заводчанам присвоена квалификация газоспасателя третьего разряда и выданы подтверждающие её свидетельства. Сейчас КМЭЗ закупает дыхательные аппараты и защитные костюмы, которые распределят по цехам. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить