В Кыштыме осудили женщину, продавшую шкалик «Стопсептика» из-под прилавка Автор: КР от Вчера, 15:17 Категория: Общество 0 Как уже сообщалось на нашем сайте, в конце декабря прошлого года продавец магазина «Фарт» в микрорайоне Нижнего Кыштыма была уличена в незаконной продаже спиртосодержащей продукции. В один из пятничных вечеров в магазин зашёл житель Кыштыма. Женщина, проработавшая в «Фарте» всего пару месяцев, продала ему бутылёк «Стопсептика» объёмом 0,99 миллилитра за 40 рублей. Однако употребить жидкость на основе этилового спирта, предназначенную для обработки и чистки любых поверхностей и деталей, мужчина не успел – при выходе из магазина его уже ждали полицейские. В самом «Фарте» они обнаружили аж 157 шкаликов «Стопсептика» и к тому же 20 пол-литровых бутылок водки. При этом лицензии на реализацию алкоголя у этого объекта торговли нет. Продавец стала уверять сотрудников полиции, что всё это принадлежит ей. Весь нелегальный товар был конфискован. Его стоимость составила более 10 000 рублей. В отношении женщины было возбуждено административное дело. Мировой судья судебного участка № 1 города Кыштыма за незаконную продажу алкоголя наказал обвиняемую смехотворным штрафом в 1500 рублей. К слову, магазин «Фарт», в котором торгуют спиртным из-под прилавка, расположен в самой близи с начальной школой № 2. Начальник межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» Юрий Добрецкий предложил главе округа Людмиле Шеболаевой поменять арендатора торгового заведения. Пока реакции не последовало. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить