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В Кыштыме осудили женщину, продавшую шкалик «Стопсептика» из-под прилавка

Автор: КР от Вчера, 15:17 Категория: Общество

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Как уже сообщалось на нашем сайте, в конце декабря прошлого года продавец магазина «Фарт» в микрорайоне Нижнего Кыштыма была уличена в незаконной продаже спиртосодержащей продукции.

 

В один из пятничных вечеров в магазин зашёл житель Кыштыма. Женщина, проработавшая в «Фарте» всего пару месяцев, продала ему бутылёк «Стопсептика» объёмом 0,99 миллилитра за 40 рублей. Однако употребить жидкость на основе этилового спирта, предназначенную для обработки и чистки любых поверхностей и деталей, мужчина не успел – при выходе из магазина его уже ждали полицейские.

 

В самом «Фарте» они обнаружили аж 157 шкаликов «Стопсептика» и к тому же 20 пол-литровых бутылок водки. При этом лицензии на реализацию алкоголя у этого объекта торговли нет. Продавец стала уверять сотрудников полиции, что всё это принадлежит ей. Весь нелегальный товар был конфискован. Его стоимость составила более 10 000 рублей.

 

В отношении женщины было возбуждено административное дело. Мировой судья судебного участка № 1 города Кыштыма за незаконную продажу алкоголя наказал обвиняемую смехотворным штрафом в 1500 рублей.  

 

К слову, магазин «Фарт», в котором торгуют спиртным из-под прилавка, расположен в самой близи с начальной школой № 2. Начальник межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» Юрий Добрецкий предложил главе округа Людмиле Шеболаевой поменять арендатора торгового заведения. Пока реакции не последовало.


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