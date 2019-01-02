В Кыштыме завершено расследование уголовного дела на главного борца с наркоторговлей

Автор: КР от Сегодня, 12:46 Категория: Общество

Фото с сайта «ФедералПресс» - fedpress.ru

Сотрудники следственного отдела передали в Кыштымский городской суд уголовное дело, фигурантом которого стал бывший начальник отделения по контролю за незаконным оборотом наркотиков кыштымской полиции Сергей Кузнецов. Расследование длилось почти год.

Как уже сообщалось на нашем сайте, полицейского задержали в январе прошлого года. Ему инкриминировали незаконный сбыт наркотического вещества в крупном размере, совершённый с использованием служебного положения, и превышение должностных полномочий.

По версии следствия, в марте 2017 года обвиняемый купил 0,35 грамма наркотика и сбыл его через «закладку» жительнице нашего города. Вскоре после этого женщину осудили за приобретение запрещённых средств.

По решению Кыштымского городского суда, Сергея Кузнецова заключили под стражу сразу после возбуждения в отношении него уголовного дела. Однако последние несколько месяцев он провёл под подпиской о невыезде.

По словам и. о. начальника следственного отдела по городу Кыштыму Ильи Атаманюка, следствие считает, что вина Кузнецова установлена в полном объёме. Сам же бывший сотрудник полиции, боровшийся с незаконным оборотом наркотиков более 15 лет, предъявленные ему обвинения не признаёт. Ему грозит около 20 лет лишения свободы.

В октябре прошлого года на сайте информационного агентства «ФедералПресс» было опубликовано интервью фигуранта этого громкого уголовного дела. Экс-полицейский рассказал журналистам свою версию развития событий.

Мы обязательно проинформируем читателей сайта «КР» о том, какой приговор вынесет ему Кыштымский городской суд.