Жители Кыштыма за неуплату штрафов попадают под арест

Автор: КР от Сегодня, 11:28 Категория: Общество

Такая мера наказания предусмотрена частью 1 статьи 20.25 Кодекса об административных правонарушениях. Речь идёт об уклонении от уплаты штрафов.

К ответственности за это в прошлом году было привлечено 309 человек – жителей Кыштымского городского округа.

– Под арест из этого числа, на срок от трёх до десяти суток, попали 212 человек, – сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – К обязательным работам от десяти до 40 часов были привлечены 14 человек. В двукратном размере пришлось заплатить штрафы 31 жителю нашего города.

В случае неуплаты в отношении нарушителя составляют протокол. Материалы административного дела направляются в суд, где и выносится решение о мере наказания.

Чтобы избежать ареста или увеличения суммы штрафа в два раза, нужно оплатить его в течение 60 суток со дня вступления постановления в законную силу.