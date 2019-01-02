Жители Кыштыма за неуплату штрафов попадают под арест Автор: КР от Сегодня, 11:28 Категория: Общество +1 Такая мера наказания предусмотрена частью 1 статьи 20.25 Кодекса об административных правонарушениях. Речь идёт об уклонении от уплаты штрафов. К ответственности за это в прошлом году было привлечено 309 человек – жителей Кыштымского городского округа. – Под арест из этого числа, на срок от трёх до десяти суток, попали 212 человек, – сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – К обязательным работам от десяти до 40 часов были привлечены 14 человек. В двукратном размере пришлось заплатить штрафы 31 жителю нашего города. В случае неуплаты в отношении нарушителя составляют протокол. Материалы административного дела направляются в суд, где и выносится решение о мере наказания. Чтобы избежать ареста или увеличения суммы штрафа в два раза, нужно оплатить его в течение 60 суток со дня вступления постановления в законную силу. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить