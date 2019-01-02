Житель Кыштыма принял участие в конкурсе управленцев «Лидеры России» Автор: КР от Сегодня, 13:57 Категория: Общество 0 Работник АО "Радиозавод" Игорь Чуфаров (справа) с космонавтом Сергеем Рязанским Начальник отдела интегрированных автоматизированных систем радиозавода Игорь Чуфаров принял участие в региональном полуфинале конкурса управленцев «Лидеры России», который на днях прошёл в Екатеринбурге. Из Челябинской области в нём участвовало 68 человек. А всего на этот конкурс поступило более 220 тысяч заявок. Наш земляк решил принять участие в «Лидерах России» по собственной инициативе. При этом руководство радиозавода взяло на себя все затраты по организации поездки и проживания своего работника в столице Среднего Урала. – Конкурс удивил разнообразием и охватом проблематики кейсов, которые мы решали, – сказал сайту «КР» Игорь Чуфаров. – Самым интересным было выстраивание командной работы между профессионалами за короткое время. Для меня эта встреча дала очень серьёзное расширение кругозора и я приобрёл опыт в ходе его обмена с другими участниками. Кроме того, работнику кыштымского АО «Радиозавод» удалось лично пообщаться с Героем России, командиром космического корабля Сергеем Рязанским. Игоря Чуфарова наградили грамотой 2 степени с подписью Сергея Кириенко – первого заместителя главы администрации президента Российской Федерации. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить