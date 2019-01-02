Житель Кыштыма принял участие в конкурсе управленцев «Лидеры России»

Автор: КР от Сегодня, 13:57 Категория: Общество

Работник АО "Радиозавод" Игорь Чуфаров (справа)

с космонавтом Сергеем Рязанским

Начальник отдела интегрированных автоматизированных систем радиозавода Игорь Чуфаров принял участие в региональном полуфинале конкурса управленцев «Лидеры России», который на днях прошёл в Екатеринбурге.

Из Челябинской области в нём участвовало 68 человек. А всего на этот конкурс поступило более 220 тысяч заявок.

Наш земляк решил принять участие в «Лидерах России» по собственной инициативе. При этом руководство радиозавода взяло на себя все затраты по организации поездки и проживания своего работника в столице Среднего Урала.

– Конкурс удивил разнообразием и охватом проблематики кейсов, которые мы решали, – сказал сайту «КР» Игорь Чуфаров. – Самым интересным было выстраивание командной работы между профессионалами за короткое время. Для меня эта встреча дала очень серьёзное расширение кругозора и я приобрёл опыт в ходе его обмена с другими участниками.

Кроме того, работнику кыштымского АО «Радиозавод» удалось лично пообщаться с Героем России, командиром космического корабля Сергеем Рязанским.

Игоря Чуфарова наградили грамотой 2 степени с подписью Сергея Кириенко – первого заместителя главы администрации президента Российской Федерации.