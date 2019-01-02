В Кыштыме на этой неделе начнётся обследование газового оборудования в квартирах Автор: КР от Сегодня, 11:19 Категория: Общество 0 Проверки проводятся по поручению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского в связи с трагедией в Магнитогорске, где 31 декабря обрушились два подъезда жилого дома из-за взрыва бытового газа. Погибли 39 человек. Руководитель кыштымского филиала «Газпром газораспределение Челябинск» Валентин Васнев сообщил главе Кыштымского городского округа Людмиле Шеболаевой о готовности начать обследование оборудования в жилом секторе в ближайшие два дня. Проверка всех домов продлится до 1 марта. Её проведение запланировано в будние дни с 8:30 до 16:30 часов. Эта работа будет проходить совместно с управляющими компаниями, которые должны обеспечить доступ инженерно-технических специалистов в квартиры согласно графику, предоставленному газовой службой. Руководителям предприятий Кыштыма будут направлены официальные письма с просьбой отпускать работников домой в те часы, когда по графику к ним должны прийти специалисты. Кроме того, Валентин Васнев отметил, что предстоящая проверка – это внеплановое обследование оборудования, а не его обслуживание. Напомним, что обслуживание проводится один раз в год в соответсвии с заключённым договором. В этом случае визит специалиста подлежит оплате. В Кыштыме это чуть больше 300 рублей. Чтобы исключить общение с псевдогазовщиками, нужно посмотреть дату планового обслуживания в договоре или позвонить в газовую службу по телефону 4-48-33. В случае внепланового обследования, график визита специалистов можно уточнить в управляющих компаниях. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить