В Кыштыме на этой неделе начнётся обследование газового оборудования в квартирах

Автор: КР от Сегодня, 11:19 Категория: Общество

Проверки проводятся по поручению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского в связи с трагедией в Магнитогорске, где 31 декабря обрушились два подъезда жилого дома из-за взрыва бытового газа. Погибли 39 человек.

Руководитель кыштымского филиала «Газпром газораспределение Челябинск» Валентин Васнев сообщил главе Кыштымского городского округа Людмиле Шеболаевой о готовности начать обследование оборудования в жилом секторе в ближайшие два дня.

Проверка всех домов продлится до 1 марта. Её проведение запланировано в будние дни с 8:30 до 16:30 часов.

Эта работа будет проходить совместно с управляющими компаниями, которые должны обеспечить доступ инженерно-технических специалистов в квартиры согласно графику, предоставленному газовой службой.

Руководителям предприятий Кыштыма будут направлены официальные письма с просьбой отпускать работников домой в те часы, когда по графику к ним должны прийти специалисты.

Кроме того, Валентин Васнев отметил, что предстоящая проверка – это внеплановое обследование оборудования, а не его обслуживание.

Напомним, что обслуживание проводится один раз в год в соответсвии с заключённым договором. В этом случае визит специалиста подлежит оплате. В Кыштыме это чуть больше 300 рублей.

Чтобы исключить общение с псевдогазовщиками, нужно посмотреть дату планового обслуживания в договоре или позвонить в газовую службу по телефону 4-48-33.

В случае внепланового обследования, график визита специалистов можно уточнить в управляющих компаниях.