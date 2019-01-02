В Кыштыме продавцы продолжают спаивать подростков

Автор: КР от Сегодня, 10:12 Категория: Общество

В продуктовом магазине "Сугомак" на улице Мамина-Сибиряка 17-летней жительнице нашего города продали алкоголь. Причём этот продавец раньше уже привлекался к административной ответственности за такое правонарушение.

Теперь торговцев, игнорирующих запрет на продажу алкоголя несовершеннолетним, возможно, ждёт уголовное преследование. Розничная продажа подросткам спиртосодержащей продукции наказывается штрафом от 50 до 80 тысяч рублей.

Этот факт кыштымские полицейские выявили в рамках операции «Район», которая прошла в ночь с 18 на 19 января. Тогда же сотрудники отдела по незаконному обороту наркотиков задержали неработающую парочку. У женщины они обнаружили свёрток из фольги с содержимым, похожим на наркотическое вещество. Оно направлено на экспертизу, по результатам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полицейские проверили и 14 иностранцев. На гражданина Туркмении они составили протокол за нарушение режима пребывания в Российской Федерации – ему грозит штраф до пяти тысяч рублей с возможным выдворением за пределы нашей страны. Аналогичное наказание ждёт и гражданина Украины – он незаконно проживает на территории РФ.

В операции «Район» приняли участие 128 человек, преимущественно полицейские. Но в очередной рейд вышли и представители частных охранных предприятий, добровольных народных дружин, отдела помощи семье и детям, Кыштымского лесничества, судебные приставы и казаки.