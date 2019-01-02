В Кыштыме предприниматели оборудовали игровую комнату в горбольнице

Автор: КР от Вчера, 14:43 Категория: Общество

Сегодня в педиатрическом отделении Кыштымской центральной городской больницы открылась обновлённая игровая комната. Её ремонтом и обустройством занялись руководители местного офиса компании «МейТан» – супруги Татьяна и Евгений Денисовы.

– Наша косметическая компания более десяти лет назад запустила благотворительный проект «Жизнь одна», – сказала сайту «КР» Татьяна Александровна. – Раз в год все консультанты, а нас около полумиллиона человек, собирают деньги на благотворительность. В прошлом году – 980 тысяч рублей, в 2017-м – один миллион 200 тысяч рублей.

На эти средства «МейТан» организовывает праздники и создаёт яркие игровые комнаты в детских больницах крупных городов России – они уже есть в Курске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Челябинске, Новокузнцеке, Кургане. Кыштым стал первым провинциальным городом, где появилась такая занимательная зона для маленьких пациентов.

Ремонт в игровой комнате педиатрического отделения шёл больше двух месяцев. Теперь в перерывах между процедурами дети будут читать, собирать пазлы, смотреть мультфильмы или соревноваться в настольный футбол.

На одни только книги и игрушки компания «МейТан» потратила около 100 тысяч рублей. В целом же затраты на оформление игровой комнаты составили примерно 400 тысяч рублей.

Подробный материал читайте в газете «Кыштымский рабочий». Больше фото с открытия игровой комнаты – в разделе «Фотогалерея».

Игровая комната в педиатрическом отделении горбольницы до ремонта