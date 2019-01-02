В Кыштыме предприниматели оборудовали игровую комнату в горбольнице Автор: КР от Вчера, 14:43 Категория: Общество -1 Сегодня в педиатрическом отделении Кыштымской центральной городской больницы открылась обновлённая игровая комната. Её ремонтом и обустройством занялись руководители местного офиса компании «МейТан» – супруги Татьяна и Евгений Денисовы. – Наша косметическая компания более десяти лет назад запустила благотворительный проект «Жизнь одна», – сказала сайту «КР» Татьяна Александровна. – Раз в год все консультанты, а нас около полумиллиона человек, собирают деньги на благотворительность. В прошлом году – 980 тысяч рублей, в 2017-м – один миллион 200 тысяч рублей. На эти средства «МейТан» организовывает праздники и создаёт яркие игровые комнаты в детских больницах крупных городов России – они уже есть в Курске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Челябинске, Новокузнцеке, Кургане. Кыштым стал первым провинциальным городом, где появилась такая занимательная зона для маленьких пациентов. Ремонт в игровой комнате педиатрического отделения шёл больше двух месяцев. Теперь в перерывах между процедурами дети будут читать, собирать пазлы, смотреть мультфильмы или соревноваться в настольный футбол. На одни только книги и игрушки компания «МейТан» потратила около 100 тысяч рублей. В целом же затраты на оформление игровой комнаты составили примерно 400 тысяч рублей. Подробный материал читайте в газете «Кыштымский рабочий». Больше фото с открытия игровой комнаты – в разделе «Фотогалерея». Игровая комната в педиатрическом отделении горбольницы до ремонта Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить