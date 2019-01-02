В Кыштыме освятили купель для крещенского купания Автор: КР от Вчера, 14:35 Категория: Общество 0 Час назад настоятель храма Сошествия Святого Духа на Апостолов отец Константин освятил воду в иордани, которую оборудовали на пруду у станции юных туристов «Странник». – Купаться могут те, у кого есть силы и желание. Не всякий на это сподобится, – сказал священнослужитель. – Окунаясь в святую воду, человек по молитве и вере своей может получить исцеление. С праздником, с Богоявлением Господним! Организованное купание начнётся сегодня в 22 часа и продлится до трёх часов ночи. Безопасность будут обеспечивать спасатели, полицейские и бригада скорой помощи. На льду у станции юных туристов «Странник» уже поставлены две палатки, которые оснащены тепловыми пушками. В прошлые годы окунуться в иордань решились до полутысячи кыштымцев. По словам директора «Странника» Леонида Щербакова, крещенское купание – это не только православное таинство, а поистине народная традиция Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить