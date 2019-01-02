» » В Кыштыме освятили купель для крещенского купания

В Кыштыме освятили купель для крещенского купания

Автор: КР от Вчера, 14:35 Категория: Общество

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

 

 

Час назад настоятель храма Сошествия Святого Духа на Апостолов отец Константин освятил воду в иордани, которую оборудовали на пруду у станции юных туристов «Странник».

 

– Купаться могут те, у кого есть силы и желание. Не всякий на это сподобится, – сказал священнослужитель. – Окунаясь в святую воду, человек по молитве и вере своей может получить исцеление. С праздником, с Богоявлением Господним!

 

 

 

 

 

 

Организованное купание начнётся сегодня в 22 часа и продлится до трёх часов ночи. Безопасность будут обеспечивать спасатели, полицейские и бригада скорой помощи.

 

 

 

 

 

На льду у станции юных туристов «Странник» уже поставлены две палатки, которые оснащены тепловыми пушками.

 

 

 

 

В прошлые годы окунуться в иордань решились до полутысячи кыштымцев.

 

По словам директора «Странника» Леонида Щербакова, крещенское купание  – это не только православное таинство, а поистине народная традиция


Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter