В Кыштыме освятили купель для крещенского купания

Автор: КР от Вчера, 14:35 Категория: Общество

Час назад настоятель храма Сошествия Святого Духа на Апостолов отец Константин освятил воду в иордани, которую оборудовали на пруду у станции юных туристов «Странник».

– Купаться могут те, у кого есть силы и желание. Не всякий на это сподобится, – сказал священнослужитель. – Окунаясь в святую воду, человек по молитве и вере своей может получить исцеление. С праздником, с Богоявлением Господним!

Организованное купание начнётся сегодня в 22 часа и продлится до трёх часов ночи. Безопасность будут обеспечивать спасатели, полицейские и бригада скорой помощи.

На льду у станции юных туристов «Странник» уже поставлены две палатки, которые оснащены тепловыми пушками.

В прошлые годы окунуться в иордань решились до полутысячи кыштымцев.

По словам директора «Странника» Леонида Щербакова, крещенское купание – это не только православное таинство, а поистине народная традиция