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В Кыштыме изъяты наркотики в крупном размере

Автор: КР от Сегодня, 12:32 Категория: Общество

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Сотрудники кыштымской полиции задержали двух жителей нашего города. Один из них продал другому наркотики массой 0,196 граммов. Половину покупатель употребил, остальное – перепродал.

 

После их задержания был проведён обыск в одном из домов на улице Республики, где оперативники угрозыска обнаружили ещё героин массой  3,390 грамма, что считается  крупным размером.

 

– В отношении 39-летнего и 36-летнего кыштымцев возбуждены уголовные дела по частям 1 и 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса за незаконный сбыт наркотических веществ, – сказала сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – Им грозит наказание в виде лишения свободы до 20  лет.

 

Тот, кто изначально выступил продавцом, арестован. Его подельник находится под подпиской о невыезде.

 


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