В Кыштыме изъяты наркотики в крупном размере Автор: КР от Сегодня, 12:32 Категория: Общество 0 Сотрудники кыштымской полиции задержали двух жителей нашего города. Один из них продал другому наркотики массой 0,196 граммов. Половину покупатель употребил, остальное – перепродал. После их задержания был проведён обыск в одном из домов на улице Республики, где оперативники угрозыска обнаружили ещё героин массой 3,390 грамма, что считается крупным размером. – В отношении 39-летнего и 36-летнего кыштымцев возбуждены уголовные дела по частям 1 и 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса за незаконный сбыт наркотических веществ, – сказала сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – Им грозит наказание в виде лишения свободы до 20 лет. Тот, кто изначально выступил продавцом, арестован. Его подельник находится под подпиской о невыезде. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить