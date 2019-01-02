В Кыштыме видеокамеры ничуть не смущают воришек продуктов Автор: КР от Вчера, 16:20 Категория: Общество 0 В нашем городе активизировались любители поживиться краденым из сетевых магазинов. С начала года зарегистрировано уже несколько таких случаев в «Пятёрочке» и «Монетке». Чаще всего воришек приходится ловить уже по факту совершившейся кражи, когда торговые работники замечают хищения по записям видеокамер и только после этого обращаются в полицию. – Как правило, сумма краденого не достигает одной тысячи рублей, поэтому воришки продуктов питания привлекаются к административной ответственности, – сказала сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – Несмотря на то, что сейчас все магазины работают с видеонаблюдением, его наличие не смущает похитителей. Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют руководителям магазинов усилить охрану торговых залов. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить