В Кыштыме видеокамеры ничуть не смущают воришек продуктов

Автор: КР от Вчера, 16:20 Категория: Общество

В нашем городе активизировались любители поживиться краденым из сетевых магазинов. С начала года зарегистрировано уже несколько таких случаев в «Пятёрочке» и «Монетке».

Чаще всего воришек приходится ловить уже по факту совершившейся кражи, когда торговые работники замечают хищения по записям видеокамер и только после этого обращаются в полицию.

– Как правило, сумма краденого не достигает одной тысячи рублей, поэтому воришки продуктов питания привлекаются к административной ответственности, – сказала сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – Несмотря на то, что сейчас все магазины работают с видеонаблюдением, его наличие не смущает похитителей.

Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют руководителям магазинов усилить охрану торговых залов.