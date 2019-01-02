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Предприятие из Кыштыма перевооружает Челябинский цинковый завод

Автор: КР от Сегодня, 12:45 Категория: Общество

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Фотографии пресс-службы Кыштымского машиностроительного объединения.

 

Кыштымское машиностроительное объединение изготовило партию бункеров и воронок для конвейерного оборудования ПАО «Челябинский цинковый завод». Поставка для крупнейшего в Российской Федерации производителя цинка выполняется в рамках технического перевооружения предприятия.

 

Всего с начала 2018 года на цинковый завод было поставлено шесть ленточных конвейеров.

 

Бункеры представляют собой ёмкости большого объёма с загрузочными и разгрузочными отверстиями, перекрываемыми задвижками. Они предназначены для приёма, временного хранения и подачи на транспортные средства насыпных грузов.

 


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