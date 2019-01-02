Предприятие из Кыштыма перевооружает Челябинский цинковый завод Автор: КР от Сегодня, 12:45 Категория: Общество 0 Фотографии пресс-службы Кыштымского машиностроительного объединения. Кыштымское машиностроительное объединение изготовило партию бункеров и воронок для конвейерного оборудования ПАО «Челябинский цинковый завод». Поставка для крупнейшего в Российской Федерации производителя цинка выполняется в рамках технического перевооружения предприятия. Всего с начала 2018 года на цинковый завод было поставлено шесть ленточных конвейеров. Бункеры представляют собой ёмкости большого объёма с загрузочными и разгрузочными отверстиями, перекрываемыми задвижками. Они предназначены для приёма, временного хранения и подачи на транспортные средства насыпных грузов. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить