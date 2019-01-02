Отдел управления Росреестра в Кыштыме признан лучшим в Челябинской области

Автор: КР от Сегодня, 13:43 Категория: Общество

В управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области подвели итоги работы за прошлый год. По результатам комплексной оценки кыштымский отдел Росреестра был признан лучшим по основным направлениям деятельности, включая количество выполняемых учётно-регистрационных действий.

– До этого мы входили в пятёрку лучших, но первыми нас ещё не признавали, – сказала сайту «КР» начальник кыштымского отдела управления Росреестра по Челябинской области Люция Ускова. – Стараемся быть доступными для населения и развиваемся в условиях постоянно сокращающихся сроков госрегистрации собственности на объекты недвижимого имущества. Сейчас они составляют от трёх до пяти дней, ещё меньше – при подаче документов в электронном виде.

В кыштымском отделе высокие показатели и по числу проведённых проверок в рамках земельного законодательства и кадастрового учёта. Помимо этого ещё одно первое место, разделив его с озёрским отделом, кыштымцы заняли за лучшую работу со СМИ. Сказались частые публикации на сайте администрации Кыштымского городского округа и в газете «Кыштымский рабочий».

А 25 января коллектив кыштымского отдела Росреестра отметит 20-летие с момента его образования.