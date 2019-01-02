Отдел управления Росреестра в Кыштыме признан лучшим в Челябинской области Автор: КР от Сегодня, 13:43 Категория: Общество 0 В управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области подвели итоги работы за прошлый год. По результатам комплексной оценки кыштымский отдел Росреестра был признан лучшим по основным направлениям деятельности, включая количество выполняемых учётно-регистрационных действий. – До этого мы входили в пятёрку лучших, но первыми нас ещё не признавали, – сказала сайту «КР» начальник кыштымского отдела управления Росреестра по Челябинской области Люция Ускова. – Стараемся быть доступными для населения и развиваемся в условиях постоянно сокращающихся сроков госрегистрации собственности на объекты недвижимого имущества. Сейчас они составляют от трёх до пяти дней, ещё меньше – при подаче документов в электронном виде. В кыштымском отделе высокие показатели и по числу проведённых проверок в рамках земельного законодательства и кадастрового учёта. Помимо этого ещё одно первое место, разделив его с озёрским отделом, кыштымцы заняли за лучшую работу со СМИ. Сказались частые публикации на сайте администрации Кыштымского городского округа и в газете «Кыштымский рабочий». А 25 января коллектив кыштымского отдела Росреестра отметит 20-летие с момента его образования. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить