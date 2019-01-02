Жителей Кыштыма просят не покупать имущество бывшего индивидуального предпринимателя Автор: КР от Сегодня, 16:01 Категория: Общество 0 Как уже сообщалось на сайте «КР», крупный пожар, вспыхнувший на улице Гузынина,2 вечером 3 января, уничтожил имущество бывшего предпринимателя Виктора Устинова. Распространившийся по крыше огонь перекинулся на складские помещения фабрики «Багира». В результате пострадал цех по изготовлению корпусной мебели. Сейчас устанавливаются причины пожара и место очага возгорания. – Мы готовим документы в суд, чтобы взыскать сумму причинённого ущерба с виновника пожара, – сказал сайту «КР» владелец фабрики «Багира» Юрий Соломенников. – До выяснения всех обстоятельств возникшего возгорания прошу не приобретать движимое и недвижимое имущество бывшего предпринимателя. В последующем сделки с ним могут быть признаны судом недействительными. По предварительной версии, пожар случился из-за короткого замыкания электропроводки. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить