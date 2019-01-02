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Жителей Кыштыма просят не покупать имущество бывшего индивидуального предпринимателя

Автор: КР от Сегодня, 16:01 Категория: Общество

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Как уже сообщалось на сайте «КР», крупный пожар, вспыхнувший на улице Гузынина,2 вечером 3 января, уничтожил имущество бывшего предпринимателя Виктора Устинова.

 

Распространившийся по крыше огонь перекинулся на складские помещения фабрики «Багира». В результате пострадал цех по изготовлению корпусной мебели.

 

Сейчас устанавливаются причины пожара и место очага возгорания.

 

– Мы готовим документы в суд, чтобы взыскать сумму причинённого ущерба с виновника пожара, – сказал сайту «КР» владелец фабрики «Багира» Юрий Соломенников. – До выяснения всех обстоятельств возникшего возгорания прошу не приобретать движимое и недвижимое имущество бывшего предпринимателя. В последующем сделки с ним могут быть признаны судом недействительными.

 

По предварительной версии, пожар случился из-за короткого замыкания электропроводки. 


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