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В Кыштыме определился подрядчик по содержанию улично-дорожной сети и общественных территорий

Автор: КР от Сегодня, 12:36 Категория: Общество

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Из бюджета Кыштымского городского округа на эти цели выделено 23 миллиона 19 тысяч 825 рублей 58 копеек.

 

Как сказали сайту «КР» в управлении городского хозяйства, единственным участником, заявившимся на электронный аукцион, стало кыштымское муниципальное предприятие «Дорсервис». Два дня назад оно и было признано победителем. Срок контракта – один год.

 

Теперь Дорсервис, впрочем, как и в прошлые годы, будет отвечать за летнюю и зимнюю уборку дорог на территории Кыштыма. Помимо этого, в зимний период в его обязанности входит удаление ледяных и снежных образований на тротуарах, лестницах и остановках, устранение гололёда на них. В летние месяцы в этих местах должны проводиться очистка от мусора, подметание и поливка дорог.

 

Зимний период начинается с 16 октября и завершится 15 апреля. После чего предприятие переходит на летний режим работы.

 

Для сведения, в Кыштымском городском округе автомобильные дороги общего пользования с асфальтированным покрытием имеют протяжённость чуть более 54 километров.


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Может 54 км 338 метров?laughingsmirk
 
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