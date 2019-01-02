В Кыштыме определился подрядчик по содержанию улично-дорожной сети и общественных территорий Автор: КР от Сегодня, 12:36 Категория: Общество 0 Из бюджета Кыштымского городского округа на эти цели выделено 23 миллиона 19 тысяч 825 рублей 58 копеек. Как сказали сайту «КР» в управлении городского хозяйства, единственным участником, заявившимся на электронный аукцион, стало кыштымское муниципальное предприятие «Дорсервис». Два дня назад оно и было признано победителем. Срок контракта – один год. Теперь Дорсервис, впрочем, как и в прошлые годы, будет отвечать за летнюю и зимнюю уборку дорог на территории Кыштыма. Помимо этого, в зимний период в его обязанности входит удаление ледяных и снежных образований на тротуарах, лестницах и остановках, устранение гололёда на них. В летние месяцы в этих местах должны проводиться очистка от мусора, подметание и поливка дорог. Зимний период начинается с 16 октября и завершится 15 апреля. После чего предприятие переходит на летний режим работы. Для сведения, в Кыштымском городском округе автомобильные дороги общего пользования с асфальтированным покрытием имеют протяжённость чуть более 54 километров. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить Цитата Гость Гость Сегодня, 13:44 Группа: Гости Регистрация: -- Статус: 0 комментариев 0 публикаций Может 54 км 338 метров? 0