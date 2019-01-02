В Кыштыме определился подрядчик по содержанию улично-дорожной сети и общественных территорий

Автор: КР от Сегодня, 12:36 Категория: Общество

Из бюджета Кыштымского городского округа на эти цели выделено 23 миллиона 19 тысяч 825 рублей 58 копеек.

Как сказали сайту «КР» в управлении городского хозяйства, единственным участником, заявившимся на электронный аукцион, стало кыштымское муниципальное предприятие «Дорсервис». Два дня назад оно и было признано победителем. Срок контракта – один год.

Теперь Дорсервис, впрочем, как и в прошлые годы, будет отвечать за летнюю и зимнюю уборку дорог на территории Кыштыма. Помимо этого, в зимний период в его обязанности входит удаление ледяных и снежных образований на тротуарах, лестницах и остановках, устранение гололёда на них. В летние месяцы в этих местах должны проводиться очистка от мусора, подметание и поливка дорог.

Зимний период начинается с 16 октября и завершится 15 апреля. После чего предприятие переходит на летний режим работы.

Для сведения, в Кыштымском городском округе автомобильные дороги общего пользования с асфальтированным покрытием имеют протяжённость чуть более 54 километров.