В Кыштыме в истории со строительством дома в стиле «хайтек» поставлена точка

Автор: КР от Сегодня, 17:04 Категория: Общество

Как уже сообщалось на сайте «КР», в августе прошлого года прокуратура города Кыштыма подала исковое заявление в суд на застройщика Александра Демидкова. Именно он анонсировал в Кыштыме строительство дома в стиле хайтек на улице Карла Либкнехта, 176.

Помощник прокурора города Евгений Брагин, выступая в суде в интересах неопределённого круга лиц, требовал признать незаконным возведение монолитной бетонной плиты, которая появилась на участке, отведённом под строительство дома. Он ссылался на то, что она является будущим основанием здания. Ответчик пояснил, что эта плита служит укреплением образовавшегося котлована, после того как на участке был произведён демонтаж старых развалин бывшего горторга. Котлован заполнялся грунтовыми водами и подтапливал улицу Карла Либкнехта, в связи с чем и было принято решение засыпать его щебнем, песком и залить бетоном.

Кыштымский городской суд, ознакомившись со всеми материалами дела и заслушав обе стороны, отказал в требовании прокурора города демонтировать эту монолитную бетонную плиту, не признав её самовольной постройкой. Истец обжаловал это решение в Челябинском областном суде.

На аппеляционное заседание был приглашён представитель территориального управления регионального государственного строительного надзора министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области А. Л. Смекалов. Он проводил проверку земельного участка, в ходе которой нарушений не выявлено.

Таким образом, Челябинский областной суд согласился с решением суда первой инстанции и оставил его без изменений и не удовлетворил апелляционное представление прокурора города Кыштыма.

Редакции «КР» не удалось дозвониться до Александра Демидкова, чтобы узнать, когда же начнётся долгожданное строительство дома. Очередь желающих на квартиры в нём уже троекратно превысила их число в будущей новостройке.