В Кыштыме на рождественской ёлке соберутся почти полтысячи детей со всей округи Автор: КР от Вчера, 15:40 Категория: Общество 0 Спектакль "Снегурочка". Фото Надежды Пелымской В предстоящую субботу, 12 января, во дворце культуры «Победа» состоится рождественский утренник. Такие праздники проводятся по инициативе губернатора Бориса Дубровского. Они пройдут на этой неделе в десяти городах Челябинской области и объединят 6000 школьников из 43 районов и городских округов. – На рождественскую ёлку в нашем городе приглашены 400 детей – по сто школьников из Кыштыма, Карабаша, Кунашакского и Аргаяшского районов, – сказала сайту «КР» начальник управления социальной защиты населения Светлана Лашманова. – Это дети из малообеспеченных семей, находящиеся под опекой, дети-инвалиды, сироты и одарённые дети. По информации учёного секретаря кыштымского историко-революционного музея Елены Кузнецовой, на празднике также будут победители областного конкурса творческих работ «Рождественская сказка». В литературном разделе им стала семиклассница кыштымской школы № 4 Милана Зубова – она написала рассказ «Встреча под Рождество». А наша землячка из студии изобразительного искусства «Ренессанс» Ульяна Бабушкина стала лучшей художницей – жюри оценило её рисунок «Утро Рождества». После игр с колядками и мастер-класса колокольного звона на переносной звоннице детям покажут музыкальный спектакль «Снегурочка». Его представит Челябинская государственная филармония. В спектакле задействованы солисты и инструментальная группа государственного ансамбля танца «Урал», а также солисты филармонии. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить