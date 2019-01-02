В Кыштыме на рождественской ёлке соберутся почти полтысячи детей со всей округи

Автор: КР от Вчера, 15:40 Категория: Общество

Спектакль "Снегурочка". Фото Надежды Пелымской

В предстоящую субботу, 12 января, во дворце культуры «Победа» состоится рождественский утренник. Такие праздники проводятся по инициативе губернатора Бориса Дубровского. Они пройдут на этой неделе в десяти городах Челябинской области и объединят 6000 школьников из 43 районов и городских округов.

– На рождественскую ёлку в нашем городе приглашены 400 детей – по сто школьников из Кыштыма, Карабаша, Кунашакского и Аргаяшского районов, – сказала сайту «КР» начальник управления социальной защиты населения Светлана Лашманова. – Это дети из малообеспеченных семей, находящиеся под опекой, дети-инвалиды, сироты и одарённые дети.

По информации учёного секретаря кыштымского историко-революционного музея Елены Кузнецовой, на празднике также будут победители областного конкурса творческих работ «Рождественская сказка».

В литературном разделе им стала семиклассница кыштымской школы № 4 Милана Зубова – она написала рассказ «Встреча под Рождество». А наша землячка из студии изобразительного искусства «Ренессанс» Ульяна Бабушкина стала лучшей художницей – жюри оценило её рисунок «Утро Рождества».

После игр с колядками и мастер-класса колокольного звона на переносной звоннице детям покажут музыкальный спектакль «Снегурочка». Его представит Челябинская государственная филармония. В спектакле задействованы солисты и инструментальная группа государственного ансамбля танца «Урал», а также солисты филармонии.