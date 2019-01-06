Рядом с Кыштымом десятки рыбаков вышли ночью на лёд

Автор: КР от 6-01-2019, 13:19 Категория: Общество

На озере Увильды прошёл областной фестиваль «Увильдинская ночка». В нём приняли участие любители и профессионалы рыбной ловли из Кыштыма, Озёрска, Варны, Златоуста, Чебаркуля, Екатеринбурга, Тюмени и даже Иркутска.

Всего собралось более сотни рыбаков. Наш город представили около 20 человек. Все они соревновались в ловле рипуса.

– Номинации и определение победителей было решено заменить лотереей, – сказала сайту «КР» участник фестиваля, работник Кыштымского медеэлектролитного завода Дмитрий Дудин. – У каждого рыбака был свой номер на визитных карточках. Их по очереди вытаскивали из лототрона и определяли призёров. Они получили отличные подарки.

Водитель кыштымского филиала «Газпром газораспределение Челябинск» Дамир Зайнетдинов выиграл ледобур. Кроме того, поощрительным призом был отмечен самый юный участник из Кыштыма – 12-летний Алексей Антонов. Он приехал на фестиваль вместе с папой и сам поймал несколько рипусов.

Все участники стали героями программы «Мужская компания», которую снимали для популярного видеоканала на Youtube.