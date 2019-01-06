Рядом с Кыштымом десятки рыбаков вышли ночью на лёд Автор: КР от 6-01-2019, 13:19 Категория: Общество 0 На озере Увильды прошёл областной фестиваль «Увильдинская ночка». В нём приняли участие любители и профессионалы рыбной ловли из Кыштыма, Озёрска, Варны, Златоуста, Чебаркуля, Екатеринбурга, Тюмени и даже Иркутска. Всего собралось более сотни рыбаков. Наш город представили около 20 человек. Все они соревновались в ловле рипуса. – Номинации и определение победителей было решено заменить лотереей, – сказала сайту «КР» участник фестиваля, работник Кыштымского медеэлектролитного завода Дмитрий Дудин. – У каждого рыбака был свой номер на визитных карточках. Их по очереди вытаскивали из лототрона и определяли призёров. Они получили отличные подарки. Водитель кыштымского филиала «Газпром газораспределение Челябинск» Дамир Зайнетдинов выиграл ледобур. Кроме того, поощрительным призом был отмечен самый юный участник из Кыштыма – 12-летний Алексей Антонов. Он приехал на фестиваль вместе с папой и сам поймал несколько рипусов. Все участники стали героями программы «Мужская компания», которую снимали для популярного видеоканала на Youtube. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить