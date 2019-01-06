В Кыштыме причины серьёзного пожара выясняют специалисты из Челябинска

Автор: КР от 6-01-2019, 13:12 Категория: Общество

Как ранее сообщалось на сайте «КР», вечером 3 января на улице Гузынина, 2 произошёл пожар. Были повреждены кровля и перекрытие здания, в котором находились складские помещения фабрики мебели «Багира» и производство предпринимателя В. Н. Устинова.

– В Кыштыме побывали специалисты пожарно-испытательной лаборатории из Челябинска. Они обследовали место пожара, – сказал сайту «КР» начальник отдела надзорной деятельности № 16 Михаил Сумин. – Точная причина возгорания будет озвучена после анализа полученных данных.

По предварительной версии, пожар случился из-за короткого замыкания электропроводки. Информация об этом появилась в официальной группе ВКонтакте отделения пожарного надзора по Кыштымскому, Карабашскому городским округам и Аргаяшскому району.

Проводится расследование. Материальный ущерб устанавливается.