В Кыштыме причины серьёзного пожара выясняют специалисты из Челябинска Автор: КР от 6-01-2019, 13:12 Категория: Общество 0 Как ранее сообщалось на сайте «КР», вечером 3 января на улице Гузынина, 2 произошёл пожар. Были повреждены кровля и перекрытие здания, в котором находились складские помещения фабрики мебели «Багира» и производство предпринимателя В. Н. Устинова. – В Кыштыме побывали специалисты пожарно-испытательной лаборатории из Челябинска. Они обследовали место пожара, – сказал сайту «КР» начальник отдела надзорной деятельности № 16 Михаил Сумин. – Точная причина возгорания будет озвучена после анализа полученных данных. По предварительной версии, пожар случился из-за короткого замыкания электропроводки. Информация об этом появилась в официальной группе ВКонтакте отделения пожарного надзора по Кыштымскому, Карабашскому городским округам и Аргаяшскому району. Проводится расследование. Материальный ущерб устанавливается. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить