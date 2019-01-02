В Кыштыме новогодняя ночь прошла без происшествий

Автор: КР от Вчера, 14:05 Категория: Общество

Сотрудники кыштымской полиции в ночь с 31 декабря на 1 января не зарегистрировали ни одного преступления или нарушения общественного порядка. Напомним, они дежурили не только на улицах нашего города, но и в ближайших посёлках.

По словам заместителя начальника полиции по охране общественного порядка Артёма Чамовских, вчера в одном из домов Кыштыма произошла ссора между двумя подвыпившими мужчинами. Один из них кинулся на собутыльника с ножом, а тот, защищаясь, схватился за лезвие и поранил ладонь.

Тяжких преступлений в первые сутки нового года в Кыштыме не зарегистрировано.

Как сказали сайту "КР" в Единой дежурно-диспетчерской службе, сообщений об авариях в жилищно-коммунальном хозяйстве не поступало. Обошлось и без пожаров - это подтвердили в пожарной части № 38.

Всё спокойно и в Кыштымской центральной городской больнице. По словам и. о. главного врача Игоря Ускова, 1 января в нашем городе на свет появились трое детей.