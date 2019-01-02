В Кыштыме новогодняя ночь прошла без происшествий Автор: КР от Вчера, 14:05 Категория: Общество 0 Сотрудники кыштымской полиции в ночь с 31 декабря на 1 января не зарегистрировали ни одного преступления или нарушения общественного порядка. Напомним, они дежурили не только на улицах нашего города, но и в ближайших посёлках. По словам заместителя начальника полиции по охране общественного порядка Артёма Чамовских, вчера в одном из домов Кыштыма произошла ссора между двумя подвыпившими мужчинами. Один из них кинулся на собутыльника с ножом, а тот, защищаясь, схватился за лезвие и поранил ладонь. Тяжких преступлений в первые сутки нового года в Кыштыме не зарегистрировано. Как сказали сайту "КР" в Единой дежурно-диспетчерской службе, сообщений об авариях в жилищно-коммунальном хозяйстве не поступало. Обошлось и без пожаров - это подтвердили в пожарной части № 38. Всё спокойно и в Кыштымской центральной городской больнице. По словам и. о. главного врача Игоря Ускова, 1 января в нашем городе на свет появились трое детей. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить