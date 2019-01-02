В Кыштыме соседи установили живую ёлку для детворы со всей округи

Автор: КР от Вчера, 09:41 Категория: Общество

Жильцы дома № 8 на улице Горелова самостоятельно обустроили новогодний городок для детворы вблизи своей пятиэтажки. За помощью они обратились к активным молодым семьям, заселяющим третий подъезд стоящей неподалёку новостройки на улице Свердлова, 139. Прошлым летом они заняли первое место в конкурсе «Самый дружный подъезд».

Молодёжь с радостью откликнулась, тем более что перед этим уже зарядилась новогодним настроением, украсив свой подъезд мишурой и наклейками с изображением символа наступившего года.

Настоящим сюрпризом для самых маленьких жильцов этого подъезда стала большущая живая сосна, наполняющая весь холл цокольного этажа хвойным ароматом. Кстати, этот подъезд можно смело назвать детским – в 15 квартирах живут девять детей, ещё один на подходе. Накануне Нового года малышню и их родителей поздравили Дед Мороз и Снегурочка – они устроили утренник рядом с подъездной ёлкой.

Праздник с этими сказочными персонажами прошёл и на свежем воздухе, на украшенной детской площадке. И дети, и взрослые водили хоровод вокруг ёлки и фотографировались с тремя снежными фигурами – снеговиками и поросёнком. Теперь дошколята и школьники со всей округи катаются с горки, которую залили активные жильцы двух пятиэтажек.