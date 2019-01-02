В Кыштыме соседи установили живую ёлку для детворы со всей округи Автор: КР от Вчера, 09:41 Категория: Общество 0 Жильцы дома № 8 на улице Горелова самостоятельно обустроили новогодний городок для детворы вблизи своей пятиэтажки. За помощью они обратились к активным молодым семьям, заселяющим третий подъезд стоящей неподалёку новостройки на улице Свердлова, 139. Прошлым летом они заняли первое место в конкурсе «Самый дружный подъезд». Молодёжь с радостью откликнулась, тем более что перед этим уже зарядилась новогодним настроением, украсив свой подъезд мишурой и наклейками с изображением символа наступившего года. Настоящим сюрпризом для самых маленьких жильцов этого подъезда стала большущая живая сосна, наполняющая весь холл цокольного этажа хвойным ароматом. Кстати, этот подъезд можно смело назвать детским – в 15 квартирах живут девять детей, ещё один на подходе. Накануне Нового года малышню и их родителей поздравили Дед Мороз и Снегурочка – они устроили утренник рядом с подъездной ёлкой. Праздник с этими сказочными персонажами прошёл и на свежем воздухе, на украшенной детской площадке. И дети, и взрослые водили хоровод вокруг ёлки и фотографировались с тремя снежными фигурами – снеговиками и поросёнком. Теперь дошколята и школьники со всей округи катаются с горки, которую залили активные жильцы двух пятиэтажек. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить