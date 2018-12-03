В Кыштыме прошла приёмка первых двух секций девятиэтажного жилого дома Автор: КР от Вчера, 15:13 Категория: Общество 0 Фото Максима Марининова Уже в январе в девятиэтажку на улице Свердлова смогут въезжать новосёлы. На данном этапе строительства сдано 72 квартиры общей площадью почти пять тысяч квадратных метров. Оставшиеся 32 квартиры застройщик должен сдать в сентябре следующего года. Строительством самого высокого дома в Кыштыме занимается озёрская фирма «ЮжУралСтройПроект». Она приступила к его возведению осенью 2016 года. Этот девятиэтажный дом единственный в нашем городе оборудован лифтом. Он построен из кирпича. В каждой квартире будет автономное газовое отопление. В этом году в эксплуатацию сдано 16722 квадратных метра жилья. Речь идёт о двух многоквартирных домах, на улице Дёмина, 7а и на улице Дальней, 7а, а также об индивидуальном жилищном строительстве. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить