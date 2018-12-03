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В Кыштыме прошла приёмка первых двух секций девятиэтажного жилого дома

Автор: КР от Вчера, 15:13 Категория: Общество

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Фото Максима Марининова

 

Уже в январе в девятиэтажку на улице Свердлова смогут въезжать новосёлы. На данном этапе строительства сдано 72 квартиры общей площадью почти пять тысяч квадратных метров.

 

Оставшиеся 32 квартиры застройщик должен сдать в сентябре следующего года. Строительством самого высокого дома в Кыштыме занимается озёрская фирма «ЮжУралСтройПроект». Она приступила к его возведению осенью 2016 года.  

 

Этот девятиэтажный дом единственный в нашем городе оборудован лифтом. Он построен из кирпича. В каждой квартире будет автономное газовое отопление.

 

В этом году в эксплуатацию сдано 16722 квадратных метра жилья. Речь идёт о двух многоквартирных домах, на улице Дёмина, 7а и на улице Дальней, 7а, а также об индивидуальном жилищном строительстве.


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