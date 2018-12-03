В Тайгинке ёлка лучше, чем в Кыштыме

Автор: КР от Вчера, 15:25 Категория: Общество

Вчера в Тайгинке установили роскошную ель. Её на радость своим односельчанам подарил местный житель Александр Шишкин.

– По высоте и красоте эта ель превосходит даже ту, что стоит на площадке перед Дворцом культуры «Победа» в Кыштыме, – сказал сайту «КР» начальник управления по обеспечению жизнедеятельности посёлков Николай Стуков.

Зелёную красавицу украсили игрушками, сделанными учениками восьмой школы, а также одиннадцатью современными гирляндами по восемь-десять метров каждая.

В новогодние каникулы жители Тайгинки с удовольствием будут кататься на коньках – они давно залили свой каток. И гулять теперь будут по светлым улицам – впервые за долгое время в посёлке горят все до единого фонари.