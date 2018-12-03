В Тайгинке ёлка лучше, чем в Кыштыме Автор: КР от Вчера, 15:25 Категория: Общество 0 Вчера в Тайгинке установили роскошную ель. Её на радость своим односельчанам подарил местный житель Александр Шишкин. – По высоте и красоте эта ель превосходит даже ту, что стоит на площадке перед Дворцом культуры «Победа» в Кыштыме, – сказал сайту «КР» начальник управления по обеспечению жизнедеятельности посёлков Николай Стуков. Зелёную красавицу украсили игрушками, сделанными учениками восьмой школы, а также одиннадцатью современными гирляндами по восемь-десять метров каждая. В новогодние каникулы жители Тайгинки с удовольствием будут кататься на коньках – они давно залили свой каток. И гулять теперь будут по светлым улицам – впервые за долгое время в посёлке горят все до единого фонари. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить