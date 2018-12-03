В посёлке под Кыштымом готовится к изданию уникальная летопись в фотографиях

Автор: КР от Вчера, 12:35 Категория: Общество

В январе выйдет в свет альбом «Слюдорудник в лицах». На цветных плотных глянцевых листах формата А3 разместятся истории 52 здешних семей. В альбоме будут представлены также уникальные фотографии, самая старинная из которых датируется 1918 годом.

Над его изданием почти год трудилась староста Слюдорудника Оксана Киселёва. Вёрсткой в специальной компьютерной программе занималась дизайнер из Кыштыма Ирина Двукраева.

Альбом будет напечатан в одной из челябинских типографий тиражом в несколько экземпляров на средства администрации округа. По одному изданию отдадут в библиотеку и школу Слюдорудника, в городской музей и в центральную библиотеку имени Б. Е. Швейкина.