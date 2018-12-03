В посёлке под Кыштымом готовится к изданию уникальная летопись в фотографиях Автор: КР от Вчера, 12:35 Категория: Общество 0 В январе выйдет в свет альбом «Слюдорудник в лицах». На цветных плотных глянцевых листах формата А3 разместятся истории 52 здешних семей. В альбоме будут представлены также уникальные фотографии, самая старинная из которых датируется 1918 годом. Над его изданием почти год трудилась староста Слюдорудника Оксана Киселёва. Вёрсткой в специальной компьютерной программе занималась дизайнер из Кыштыма Ирина Двукраева. Альбом будет напечатан в одной из челябинских типографий тиражом в несколько экземпляров на средства администрации округа. По одному изданию отдадут в библиотеку и школу Слюдорудника, в городской музей и в центральную библиотеку имени Б. Е. Швейкина. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить