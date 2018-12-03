В Кыштыме мошенники неплохо подзаработали перед праздниками

Автор: КР от Сегодня, 15:25 Категория: Общество

Декабрь оказался доходным месяцем для мошенников. Ещё бы, ведь жители Кыштыма с лёгкостью расстаются со своими деньгами, попадаясь на их уловки.

Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова, зарегистрированы факты, когда любители облапошивать других звонили с предложением выдачи кредита на выгодных условиях. В итоге в одном случае житель нашего города перевёл псевдобанкирам 59 тысяч рублей, а другой доверчивый заёмщик подарил им 24,5 тысячи.

На сайте Авито мошенникам по-прежнему не составляет никакого труда ловить на удочку особо доверчивых. Житель нашего города хотел купить электромобиль. Его не смутило, что всю оплату требуют сразу и через карту. Он перечислил почти 15 тысяч рублей, но не дождался покупки.

Ещё одна девушка решила снять комнату за 3500 рублей. Чтобы не упустить выгодный вариант, она сразу заплатила за неё, даже не встретившись с владельцем. С тех пор его телефон недоступен.

Жителей Кыштыма довольно часто мучает любопытство, когда им приходит сообщение с неизвестной ссылкой. На днях женщине пришлось расстаться с шестью тысячами рублей. Они были сняты с её счёта, как только она загрузила ссылку. А ведь нет ничего проще, как сразу удалять любые незнакомые ссылки.

Сотрудники кыштымской полиции расследуют исчезновение денег с банковских карт. Без ведома их владельцев со счетов было снято 13 тысяч рублей и 44,5 тысячи.