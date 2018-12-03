В Кыштыме музей вновь придёт в гости в детские сады и школы Автор: КР от Сегодня, 13:01 Категория: Общество 0 Как уже сообщалось на сайте «КР», образовательный проект «Музей приходит в гости» стартовал в Кыштымском городском округе в конце прошлого года. До середины лета студенты-волонтёры кыштымского филиала Южно-Уральского государственного колледжа провели 43 экскурсии для 886 кыштымцев детсадовского и школьного возраста. Проект «Музей приходит в гости» получил грантовую поддержку в региональном конкурсе «Студенческая инициатива» благодаря теперь уже бывшей студентке Полине Устиновой. – К середине нынешнего лета закончились выделенные по гранту деньги. Мы взяли паузу, – сказала сайту «КР» заместитель директора филиала колледжа по воспитательной работе Валентина Щеглова. – Но в минувший понедельник благодаря решению главы Кыштымского округа Людмилы Александровны Шеболаевой Полине Устиновой был вручён сертификат на 10 000 рублей для дальнейшего продолжения проекта «Музей приходит в гости». Это сделано в рамках муниципального этапа Всероссийского конкурса «Доброволец России – 2018». Для нас этот грант от администрации округа стал полной неожиданностью. Выделенные муниципалитетом деньги пойдут на транспортные расходы. Этого хватит, чтобы проект «Музей приходит в гости» вновь появлялся в детских садах и школах округа. Он возобновится уже в январе. Среди экспонатов есть и настоящие раритеты. Они помогут юным кыштымцам расширить знания в изучении истории страны и родного города, а заодно позволят понять, как жили раньше их родители, бабушки и дедушки. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить