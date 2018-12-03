В Кыштыме музей вновь придёт в гости в детские сады и школы

Автор: КР от Сегодня, 13:01 Категория: Общество

Как уже сообщалось на сайте «КР», образовательный проект «Музей приходит в гости» стартовал в Кыштымском городском округе в конце прошлого года. До середины лета студенты-волонтёры кыштымского филиала Южно-Уральского государственного колледжа провели 43 экскурсии для 886 кыштымцев детсадовского и школьного возраста.

Проект «Музей приходит в гости» получил грантовую поддержку в региональном конкурсе «Студенческая инициатива» благодаря теперь уже бывшей студентке Полине Устиновой.

– К середине нынешнего лета закончились выделенные по гранту деньги. Мы взяли паузу, – сказала сайту «КР» заместитель директора филиала колледжа по воспитательной работе Валентина Щеглова. – Но в минувший понедельник благодаря решению главы Кыштымского округа Людмилы Александровны Шеболаевой Полине Устиновой был вручён сертификат на 10 000 рублей для дальнейшего продолжения проекта «Музей приходит в гости». Это сделано в рамках муниципального этапа Всероссийского конкурса «Доброволец России – 2018». Для нас этот грант от администрации округа стал полной неожиданностью.

Выделенные муниципалитетом деньги пойдут на транспортные расходы. Этого хватит, чтобы проект «Музей приходит в гости» вновь появлялся в детских садах и школах округа. Он возобновится уже в январе.

Среди экспонатов есть и настоящие раритеты. Они помогут юным кыштымцам расширить знания в изучении истории страны и родного города, а заодно позволят понять, как жили раньше их родители, бабушки и дедушки.